O que diz o STF sobre as emendas parlamentares nos Estados

Em março deste ano, o ministro Flávio Dino, do STF, determinou aos presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados e ao presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal que adaptassem seus processos legislativos orçamentários ao modelo federal, dentro da apresentação e da execução de emendas aos orçamentos estaduais e distrital e a partir das diretrizes fixadas pelo Supremo, pela Lei Complementar 210/2024 e pela Resolução 001/2006 do Congresso Nacional.





A Lei Complementar 210/2024 trata da proposição e execução de emendas parlamentares na lei orçamentária anual. Mas não cita percentuais que devam ser seguidos pelos Estados. Já a Resolução 001/2006 dispõe sobre a tramitação de matérias na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso.





O despacho de Dino foi proferido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 854, na qual o ministro do STF determinou medidas para que a destinação dos recursos seja acompanhada pelos órgãos de controle e pela sociedade.





A ADPF estabeleceu novos prazos para que órgãos do Poder Executivo aprimorem os mecanismos de transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares. Na decisão, Dino ressaltou que o cenário é de “inequívoca emergência institucional”, diante da “gigantesca elevação” das emendas destinadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).





Apesar de a Assembleia alegar que a PEC 04/2026 foi aprovada para atender às exigências do STF, o texto cita em suas justificativas as condições de transparência e controle, mas não detalha as diretrizes de rastreabilidade e fiscalização dos recursos públicos.





A proposta diz que é preciso assegurar tratamento igualitário e impessoal às emendas aprovadas, independentemente da autoria. "A medida visa evitar discriminações de natureza política ou partidária na execução das despesas públicas", diz a justificativa.





Em outro trecho, o texto também "estabelece exigência de transparência, identificação de beneficiários, rastreabilidade dos recursos e acompanhamento da execução, em consonância com os princípios da administração pública e com as diretrizes de controle das emendas parlamentares."





O parágrafo 14 acrescido ao artigo 151 da Constituição Estadual por meio da PEC 004/2026 cita a elaboração de uma futura lei complementar estadual para apresentar, aprovar, executar, acompanhar e fiscalizar as emendas individuais. Porém, não estipula prazos nem critérios para essa regulamentação.





A Gazeta perguntou à Ales sobre essa lei complementar estadual citada na PEC 04/2026, buscando informações relacionadas à apresentação para votação e sobre quem seria o responsável por criá-la, por exemplo. Além de buscar alguma previsão sobre a efetivação dessa possível lei.





Em nota, a Ales explica que “se coloca à disposição para contribuir com a regulamentação das emendas parlamentares, assegurando critérios claros de destinação, controle e prestação de contas à sociedade capixaba”, sem informar mais detalhes (veja a íntegra da nota no fim deste texto).