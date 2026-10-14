O que são emendas parlamentares e como funcionam?

Você sabe o que é uma emenda parlamentar e para que ela serve? Na terça-feira (13), a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou, em poucas horas, uma mudança na Constituição Estadual que que torna obrigatória a execução das emendas parlamentares individuais — as chamadas emendas impositivas —, ou seja, das indicações feitas pelos deputados para a aplicação de recursos públicos.





A nova regra estabelece um limite de 1,55% da receita corrente líquida do Estado para essas emendas. Com base na previsão orçamentária, pode ser destinado, em 2027, um total de R$ 435 milhões, o equivalente a cerca de R$ 14,5 milhões para cada parlamentar.





Mas como esses recursos chegam até os deputados e as deputadas estaduais? Qual é a origem desses valores? E como esse dinheiro pode ser rastreado para que haja controle e transparência sobre sua destinação e seu uso?





A Gazeta fez essas e outras perguntas à diretora executiva da ONG Transparência Capixaba, Ádila Maria Barbosa Damiani.