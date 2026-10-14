Mutirão do emprego reúne 19 empresas e mais de 150 vagas em Cariacica nesta quinta-feira (15)

O Senac Cariacica e Vila Velha realizam nesta quinta-feira (15) um Mutirão de Empregos, com o objetivo de aproximar profissionais em busca de oportunidades de trabalho. A iniciativa terá a participação de 19 empresas.
Ao todo, serão disponibilizadas mais de 150 vagas de emprego, estágio e aprendizagem, contemplando diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade. A ação acontece em parceria com o Shopping Moxuara, das 11h às 17h.
No local, será possível conversar com recrutadores, conhecer as oportunidades e fazer entrevistas, ampliando as possibilidades de acesso ao mercado de trabalho.
Entre as empresas participantes estão Sá Cavalcante, Elson's, Hospital Meridional, Hospital Vitória Apart, AEBES (Hospital Evangélico), Nova Via Atacado, Bemfruti, Arka Distribuidora, Extrafruti, Clube Melissa Moxuara, Supermercados BH, Luvep, Meu Estágio, Condomal, Faculdade Unopar, C&A e CIEE/ES, entre outras.
Os postos de trabalho contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas profissionais, incluindo administrativo, comércio, logística, atendimento, saúde, manutenção, produção, tecnologia, estágio de nível superior e médio, e aprendizagem.
Os participantes também terão acesso a uma oficina de empregabilidade, com orientações para inserção no mercado de trabalho, além de confecção e impressão de currículos, contribuindo para que estejam mais preparados para os processos seletivos.
Entre as chances ofertadas, destacam-se os seguintes cargos:
- Técnicos de enfermagem
- Enfermeiros
- Auxiliares administrativos
- Operadores de logística
- Vendedores
- Auxiliares de loja
- Estoquistas
- Profissionais de manutenção
- Atendimento
- Cozinha
- Serviços gerais
- Estágio (superior e médio)
- Aprendizagem.
Mutirão de Empregos – Senac Cariacica e Vila Velha e Shopping Moxuara
Data: 15 de outubro de 2026
Local: Shopping Moxuara
Horário: das 11h às 17h
O que levar: documento com foto
O que será oferecido:
Oficina de empregabilidade
Confecção de currículos
Impressão de currículos
Orientações profissionais
Apresentação de oportunidades de emprego, estágio e aprendizagem
Entrevistas com recrutadores das empresas participantes.
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