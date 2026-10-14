Mutirão do emprego reúne 19 empresas e mais de 150 vagas em Cariacica nesta quinta-feira (15)

O Senac Cariacica e Vila Velha realizam nesta quinta-feira (15) um Mutirão de Empregos, com o objetivo de aproximar profissionais em busca de oportunidades de trabalho. A iniciativa terá a participação de 19 empresas.





Ao todo, serão disponibilizadas mais de 150 vagas de emprego, estágio e aprendizagem, contemplando diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade. A ação acontece em parceria com o Shopping Moxuara, das 11h às 17h.





No local, será possível conversar com recrutadores, conhecer as oportunidades e fazer entrevistas, ampliando as possibilidades de acesso ao mercado de trabalho.