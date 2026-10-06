Importadora de bicicletas elétricas abre vagas de emprego no ES

A importadora de bicicletas elétricas LAF Brasil está com 26 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de atuação, incluindo comércio, logística, atendimento, mecânica, setor financeiro e operações.





Os postos de trabalho estão distribuídos pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, Linhares e Marataízes.





No bairro Jardim Camburi, em Vitória, há vagas para montador, auxiliar de caixa e atendente de pós-vendas. Em Cariacica, as oportunidades são para supervisor e auxiliar de logística. Já para a unidade de Guarapari, são oferecidas vagas para vendedor e mecânico-montador.