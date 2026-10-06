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Postos de trabalho

Importadora de bicicletas elétricas abre vagas de emprego no ES

Oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de atuação, incluindo comércio, logística, atendimento, mecânica, setor financeiro e operações

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 11:53

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 out 2026 às 11:53
LAF Brasil tem novos postos de trabalho
LAF Brasil tem novos postos de trabalho Divulgação

A importadora de bicicletas elétricas LAF Brasil está com 26 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de atuação, incluindo comércio, logística, atendimento, mecânica, setor financeiro e operações.


Os postos de trabalho estão distribuídos pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, Linhares e Marataízes.


No bairro Jardim Camburi, em Vitória, há vagas para montador, auxiliar de caixa e atendente de pós-vendas. Em Cariacica, as oportunidades são para supervisor e auxiliar de logística. Já para a unidade de Guarapari, são oferecidas vagas para vendedor e mecânico-montador.

A abertura de uma nova loja em Linhares, no Norte do Estado, demandará profissionais para os cargos de gerente, vendedor e mecânico. Há também oportunidades para vendedor de varejo em Marataízes e Vila Velha.


A empresa vai contratar ainda profissionais da área de operações — como analista de logística, motoristas (categorias B e D) e auxiliar de operações —, além de posições no setor financeiro, como assistente de faturamento e contas a receber.

Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. Também é possível entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (27) 99626-9613 para obter informações sobre as oportunidades.


O grupo LAF Brasil trabalha com a importação de bicicletas elétricas, scooters, ciclomotores e veículos elétricos, apoiado por uma rede de parceiros e revendedores.

Confira as vagas

  • Atendente de pós vendas (3)

  • Auxiliar de caixa (1)

  • Auxiliar de operações (1)

  • Estagiário (1)

  • Faturamento e contas a receber (1)

  • Gerente (1)

  • Mecânico / montador (4)

  • Motorista (4)

  • Supervisor, auxiliar e analista de logística (3)

  • Vendedor (7)

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