Importadora de bicicletas elétricas abre vagas de emprego no ES

A importadora de bicicletas elétricas LAF Brasil está com 26 vagas de emprego abertas no Espírito Santo. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de atuação, incluindo comércio, logística, atendimento, mecânica, setor financeiro e operações.
Os postos de trabalho estão distribuídos pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Guarapari, Linhares e Marataízes.
No bairro Jardim Camburi, em Vitória, há vagas para montador, auxiliar de caixa e atendente de pós-vendas. Em Cariacica, as oportunidades são para supervisor e auxiliar de logística. Já para a unidade de Guarapari, são oferecidas vagas para vendedor e mecânico-montador.
A abertura de uma nova loja em Linhares, no Norte do Estado, demandará profissionais para os cargos de gerente, vendedor e mecânico. Há também oportunidades para vendedor de varejo em Marataízes e Vila Velha.
A empresa vai contratar ainda profissionais da área de operações — como analista de logística, motoristas (categorias B e D) e auxiliar de operações —, além de posições no setor financeiro, como assistente de faturamento e contas a receber.
Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar o currículo para o e-mail [email protected]. Também é possível entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (27) 99626-9613 para obter informações sobre as oportunidades.
O grupo LAF Brasil trabalha com a importação de bicicletas elétricas, scooters, ciclomotores e veículos elétricos, apoiado por uma rede de parceiros e revendedores.
Atendente de pós vendas (3)
Auxiliar de caixa (1)
Auxiliar de operações (1)
Estagiário (1)
Faturamento e contas a receber (1)
Gerente (1)
Mecânico / montador (4)
Motorista (4)
Supervisor, auxiliar e analista de logística (3)
Vendedor (7)
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