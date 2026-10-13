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Postos de trabalho

ES tem mais de 5.900 vagas de emprego nesta terça-feira (13)

Há oportunidades para acabador de mármore e granito, auxiliar de serviços gerais, cuidador de idosos, revestidor, entre outras chances

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 10:07

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 out 2026 às 10:07
Oportunidade para ajudante de estruturas metálicas
Oportunidade para ajudante de estruturas metálicas Magnific

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.990 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta terça-feira (13). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. 


As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A  agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.


Vagas: 1.272, sendo 337 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar de obras, recepcionista, amarrador, embalador, auxiliar administrativo, analista financeiro, assistente de compras, entre outras chances.  Veja as vagas. 

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h


Vagas: 872.  Há oportunidades para abastecedor de produção, ajudante de motorista, assistente de vendas, auxiliar de expedição, auxiliar de logística, carregador, eletricista, montador de andaimes, operador de caixa, pedreiro, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. 

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do  Boulevard Shopping, das 8h às 17h. 


Vagas: 796. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de lojas, atendente de lanchonete, auxiliar de armazenamento, auxiliar de manutenção predial, estoquista, mecânico de automóveis, pintor de obras, técnico de edificações, entre outras chances. Veja as vagas. 

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.


Vagas: 1.231. Há oportunidades para agente de vendas de serviço, ajudante de cozinha, assistente de vendas, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, carpinteiro de obras, cozinheiro geral, garçom, governanta de hotelaria, montador de estruturas metálicas, entre outras chances. Veja as vagas.  

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h. 


Vagas: 720. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadorias, auxiliar de confeitaria, balconista, cozinheiro de restaurante, estoquista, operador de caixa, recreador, repositor de mercadorias, técnico em manutenção de equipamentos de informática, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.  

SINE DE GUARAPARI

Como se candidatar:  os interessados devem procurar a agência que funciona no Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra, Avenida Paris, 686, Praia do Morro, das 8h às 17h. 


Vagas: 28. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, auxiliar de serviços gerais, cuidador de idosos, revestidor, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.


Vagas: 28. Há oportunidades para auxiliar de limpeza, montador de estruturas metálicas, ajudante de estruturas metálicas, operador de retroescavadeira, marteleiro, engenheiro de segurança do trabalho, entre outras chances. Veja as vagas. 

SINE DE CACHOEIRO  DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.


Vagas: 116. Há oportunidades para analista de planejamento, armador de ferros, auxiliar de linha de produção, balconista, embalador a mão, motorista de caminhão, técnico segurança de trabalho, técnico de campo civil, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas. 


Vagas: 23.  Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, cuidador de idosos, eletricista de instalações de veículos automotores, fisioterapeuta geral, lanterneiro de automóveis, vendedor de comércio varejista, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas. 


Vagas: 244. Há oportunidades para ajudante florestal, assessor de cliente, auxiliar administrativo, auxiliar técnico de infraestrutura, eletricista especializado, esmerilhador temporário, montador de andaime, psicólogo, servente, entre outras chances. Veja as vagas. 

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.


Vagas: 133. Há oportunidades para ajudante de logística, auxiliar operacional de logística, operador de depósito, serralheiro, trabalhador rural, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas. 

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista


Vagas: 192. Há oportunidades para agente funerário, auxiliar de serviços gerais, ajudante florestal, auxiliar de produção, camareira, ceramista, copeiro, instalador de esquadrias, motorista de caminhão, técnico de refrigeração, técnico de manutenção solar, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. 

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.


Vagas: 68.  Há oportunidades para ajudante de açougue, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços de alimentação, churrasqueiro, coletor de resinas, ajudante de pátio, repositor de mercadorias, entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas. 

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro. 


Vagas: 41. Há oportunidades para ajudante de obras, encarregado de manutenção, estoquista, faturista, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas.  Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. 

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.


Vagas: 271. Há oportunidades para ajudante de obras, alinhador veicular, assistente de engenharia, auxiliar de armazenamento, classificador interno, eletromecânico de manutenção, enfermeiro do trabalho, líder bombeiro civil, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. 

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