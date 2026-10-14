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Eleições 2026

A Gazeta divulga nova pesquisa para o governo do ES nesta quarta (14)

Levantamento é o primeiro realizado pelo Instituto Quaest após a definição dos finalistas na corrrida pelo Palácio Anchieta

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2026 às 12:19

A Gazeta divulga nesta quarta-feira (14), no início da noite, uma nova rodada de pesquisa com intenções de voto para o governo do Espírito Santo. O levantamento inédito do Instituto Quaest foi contratado pela TV Gazeta. 


Esta é a primeira consulta sobre a preferência do eleitorado capixaba no segundo turno de votação, que acontece no próximo dia 25 de outubro. No primeiro turno, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) ficou à frente com 49,65% dos votos válidos, enquanto o governador e candidato à reeleição Ricardo Ferraço obteve 34,06%. 


A sondagem foi realizada com base em 1.098 entrevistas presenciais entre os dias 10 e 13 deste mês.


A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09011/2026.

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