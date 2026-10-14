A Gazeta divulga nova pesquisa para o governo do ES nesta quarta (14)

A Gazeta divulga nesta quarta-feira (14), no início da noite, uma nova rodada de pesquisa com intenções de voto para o governo do Espírito Santo. O levantamento inédito do Instituto Quaest foi contratado pela TV Gazeta.





Esta é a primeira consulta sobre a preferência do eleitorado capixaba no segundo turno de votação, que acontece no próximo dia 25 de outubro. No primeiro turno, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) ficou à frente com 49,65% dos votos válidos, enquanto o governador e candidato à reeleição Ricardo Ferraço obteve 34,06%.





A sondagem foi realizada com base em 1.098 entrevistas presenciais entre os dias 10 e 13 deste mês.





A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-09011/2026.