Os feriados até o fim do ano: confira as datas e os direitos de quem for trabalhar

O ano já está no trimestre final, mas o calendário ainda reserva dias de descanso para trabalhadores e estudantes, com feriados, incluindo alguns prolongados, e pontos facultativos.
Os feriados são definidos por lei e podem ser nacionais, estaduais ou municipais. Segundo o advogado trabalhista Alison Kaizer, o artigo 9º da Lei nº 605/1949 garante o descanso remunerado. Quem trabalha nessas datas deve receber em dobro ou ter folga compensatória.
Caso não receba corretamente, o trabalhador deve procurar o setor de recursos humanos (RH) da empresa para verificar possíveis erros ou a previsão de folga, orienta o advogado Guilherme Machado, especialista em direitos trabalhista. Se o problema persistir, o funcionário deve buscar orientação jurídica.
Machado destaca que, na jornada 12x36, há uma regra específica: conforme o artigo 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os feriados são considerados compensados pela remuneração mensal pactuada, ressalvadas condições mais favoráveis aplicáveis ao contrato.
Já o ponto facultativo, explica Alison Kaizer, é uma decisão administrativa que se aplica ao serviço público. Na iniciativa privada, a folga depende de previsão em convenção, acordo coletivo ou regulamento interno. Caso contrário, as empresas podem funcionar normalmente.
Os próximos feriados serão em novembro. Finados, no dia 2 (segunda-feira), e Consciência Negra, no dia 20 (sexta-feira), garantem final de semana prolongado. Já a Proclamação da República, comemorada em 15 de novembro, cairá no domingo.
O mês de dezembro conta com o Natal, no dia 25, data que cairá em uma sexta-feira. Neste mês, a cidade da Serra terá dois feriados. O primeiro será no dia 8 (terça-feira), em comemoração ao aniversário e à padroeira do município, Nossa Senhora da Conceição. O segundo será em 26 de dezembro (sábado), Dia do Serrano.
Quanto aos pontos facultativos, é celebrado o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro (quarta-feira). Em dezembro, às vésperas de Natal e de Ano Novo, nos dias 24 e 31, ambos na quinta-feira, serão de folga para o funcionalismo público.
28 de outubro (quarta-feira): Dia do Servidor Público - Ponto facultativo
2 de novembro (segunda-feira): Finados - Feriado nacional
15 de novembro (domingo): Proclamação da República - Feriado nacional
20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra - Feriado nacional
8 de dezembro (terça-feira): aniversário da Serra e dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição - Feriado municipal
24 de dezembro (quinta-feira) - Véspera de Natal - Ponto facultativo
25 de dezembro (sexta-feira) - Natal - Feriado nacional
26 de dezembro (sábado) - Dia do Serrano - Feriado municipal
31 de dezembro (quinta-feira) - Véspera de Ano Novo - Ponto facultativo