AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Tá no Lucro
  • Os feriados até o fim do ano: confira as datas e os direitos de quem for trabalhar
Folga

Os feriados até o fim do ano: confira as datas e os direitos de quem for trabalhar

Calendário reúne feriados nacionais e municipais até o fim do ano, e advogados explicam os direitos dos trabalhadores

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 16:31

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

14 out 2026 às 16:31
Datas como Finados e Consciência Negra garantirão folgas prolongadas, enquanto o trabalho nos feriados segue regras específicas Divulgação

O ano já está no trimestre final, mas o calendário ainda reserva dias de descanso para trabalhadores e estudantes, com feriados, incluindo alguns prolongados, e pontos facultativos. 


Os feriados são definidos por lei e podem ser nacionais, estaduais ou municipais. Segundo o advogado trabalhista Alison Kaizer, o artigo 9º da Lei nº 605/1949 garante o descanso remunerado. Quem trabalha nessas datas deve receber em dobro ou ter folga compensatória. 


Caso não receba corretamente, o trabalhador deve procurar o setor de recursos humanos (RH) da empresa para verificar possíveis erros ou a previsão de folga, orienta o advogado Guilherme Machado, especialista em direitos trabalhista. Se o problema persistir, o funcionário deve buscar orientação jurídica. 


Machado destaca que, na jornada 12x36, há uma regra específica: conforme o artigo 59-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os feriados são considerados compensados pela remuneração mensal pactuada, ressalvadas condições mais favoráveis aplicáveis ao contrato.


Já o ponto facultativo, explica Alison Kaizer, é uma decisão administrativa que se aplica ao serviço público. Na iniciativa privada, a folga depende de previsão em convenção, acordo coletivo ou regulamento interno. Caso contrário, as empresas podem funcionar normalmente.

Veja as datas das próximas folgas

Os próximos feriados serão em novembro. Finados, no dia 2 (segunda-feira), e Consciência Negra, no dia 20 (sexta-feira), garantem final de semana prolongado. Já a Proclamação da República, comemorada em 15 de novembro,  cairá no domingo.


O mês de dezembro conta com o Natal, no dia 25, data que cairá em uma sexta-feira. Neste mês, a cidade da Serra terá dois feriados. O primeiro será no dia 8 (terça-feira), em comemoração ao aniversário e à padroeira do município, Nossa Senhora da Conceição. O segundo será em 26 de dezembro (sábado), Dia do Serrano.


Quanto aos pontos facultativos, é celebrado o Dia do Servidor Público, em 28 de outubro (quarta-feira). Em dezembro, às vésperas de Natal e de Ano Novo, nos dias 24 e 31, ambos na quinta-feira, serão de folga para o funcionalismo público.


  • 28 de outubro (quarta-feira): Dia do Servidor Público - Ponto facultativo

  • 2 de novembro (segunda-feira): Finados - Feriado nacional 

  • 15 de novembro (domingo): Proclamação da República - Feriado nacional 

  • 20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra - Feriado nacional 

  • 8 de dezembro (terça-feira): aniversário da Serra e dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição - Feriado municipal 

  • 24 de dezembro (quinta-feira) - Véspera de Natal - Ponto facultativo

  • 25 de dezembro (sexta-feira) - Natal - Feriado nacional 

  • 26 de dezembro (sábado) - Dia do Serrano - Feriado municipal 

  • 31 de dezembro (quinta-feira) - Véspera de Ano Novo - Ponto facultativo

Veja também 

Imagem de destaque

Como o celular virou a principal carteira de milhões de brasileiros no dia a dia

Imagem de destaque

Inmet alerta para tempestade e granizo em 34 cidades do ES

Prefeitura de Pinheiros

Prefeitura de Pinheiros abre seleção para contratar profissionais temporários

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Feriado Finados Natal Ano-novo Dia da Consciência Negra Consciência Negra Folga
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Guilherme Sillva e Melchior Luiz Lima
Vídeo: o que é infarto e como prevenir? Cardiologista explica os sinais
Imagem de destaque
Quem comanda a Igreja Católica durante a recuperação do papa Leão 14 após a cirurgia contra câncer?
Trânsito na Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, segue intenso devido às intervenções na região
Centro de Vitória segue com congestionamentos após mudanças na Beira-Mar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados