Inmet alerta para tempestade e granizo em 34 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta de tempestade para 34 municípios capixabas válido para esta terça-feira (13). O aviso meteorológico prevê chuvas de até 50 milímetros no dia, ventos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de granizo em pontos isolados.
As instabilidades concentram-se no Sul do Estado, na Região Serrana e no Litoral Sul, cobrindo cidades como Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Anchieta.
Região Serrana e Caparaó: Afonso Cláudio, Alegre, Brejetuba, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Marechal Floriano, Muniz Freire, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.
Sul e Litoral Sul: Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Guarapari, Iconha, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e São José do Calçado.