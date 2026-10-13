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Inmet alerta para tempestade e granizo em 34 cidades do ES

Alerta meteorológico prevê chuvas de até 50 milímetros no dia e ventos que podem chegar a 60 km/h; veja lista de cidades

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 12:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2026 às 12:09
Alerta de tempestade para 13/10/2026
Alerta de tempestade para 13/10/2026 Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta de tempestade para 34 municípios capixabas válido para esta terça-feira (13). O aviso meteorológico prevê chuvas de até 50 milímetros no dia, ventos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de granizo em pontos isolados.

As instabilidades concentram-se no Sul do Estado, na Região Serrana e no Litoral Sul, cobrindo cidades como Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Anchieta.

Municípios sob alerta

Região Serrana e Caparaó: Afonso Cláudio, Alegre, Brejetuba, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Marechal Floriano, Muniz Freire, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

Sul e Litoral Sul: Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Guarapari, Iconha, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e São José do Calçado.

⚠️ Em caso de tempestade
Veja os cuidados recomendados pelo Inmet
  • Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
  • Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
Telefones de emergência
Defesa Civil
199
Corpo de Bombeiros
193

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