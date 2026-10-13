Inmet alerta para tempestade e granizo em 34 cidades do ES

Região Serrana e Caparaó: Afonso Cláudio, Alegre, Brejetuba, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Marechal Floriano, Muniz Freire, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.





Sul e Litoral Sul: Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Guarapari, Iconha, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e São José do Calçado.