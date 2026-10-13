Como o celular virou a principal carteira de milhões de brasileiros no dia a dia

De acordo com a Pesquisa sobre Meios de Pagamento, realizada pelo Instituto Datafolha, o grande motor dessa revolução cultural e comportamental são os mais jovens. Na faixa de 25 a 34 anos, quase metade (47%) adota a carteira digital no cotidiano, acompanhada de perto pelos jovens de 18 a 24 anos (46%). Aos poucos, as notas de papel e os cartões de plástico vão virando itens de museu para as novas gerações.





Essa transição só foi possível graças à convergência entre infraestrutura e hábito. De um lado, a popularização do Pix acostumou o consumidor à fluidez do dinheiro digital. Do outro, a consolidação de carteiras como Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay, somada à agilidade das fintechs e bancos que integraram crédito, débito e Pix por aproximação em um único toque, eliminou o atrito das compras.





Além da conveniência indiscutível de sair de casa apenas com o aparelho na mão, há o fator segurança. As carteiras digitais utilizam mecanismos de criptografia e tokenização em que o número real do cartão nunca é repassado ao estabelecimento, exigindo validação biométrica a cada operação.





É claro que a inclusão ainda passa por desafios sociais e regionais, tendo em vista que o uso é maior nas classes A e B e no Sudeste, mas a tendência é irreversível. O dinheiro físico não vai desaparecer do dia para a noite, mas o espaço que ele ocupa nas nossas vidas tem diminuído.





O futuro do consumo já chegou, e ele cabe na palma da mão.