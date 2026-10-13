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Mudança de comportamento

Como o celular virou a principal carteira de milhões de brasileiros no dia a dia

Com mais de 76% das transações presenciais feitas por aproximação, hábito impulsionado pelos mais jovens redefine a relação com o dinheiro

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 15:03

Públicado em 

13 out 2026 às 15:03
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli Isis Parteli

Faça um exercício rápido: quando foi a última vez que você abriu a carteira física para pegar uma nota de dinheiro ou até mesmo procurar um cartão de crédito? Se a resposta custou a vir, você não está sozinho.


Em um movimento que começou de forma gradual e acelerou de maneira sem volta, o celular deixou de ser apenas a nossa central de comunicação para se consolidar como a principal carteira do brasileiro. 


Dados da Abecs mostram que os pagamentos por aproximação já correspondem a 76,2% de todas as transações presenciais com cartão no Brasil, ou seja, mais do que três em cada quatro compras. E quando olhamos para quem usa essa modalidade, nada menos que 41% já realizam os pagamentos diretamente pelo smartphone ou smartwatch.

Pessoa faz pagamento via PIX por aproximação com seu celular Pedro Affonso/Folhapress

De acordo com a Pesquisa sobre Meios de Pagamento, realizada pelo Instituto Datafolha, o grande motor dessa revolução cultural e comportamental são os mais jovens. Na faixa de 25 a 34 anos, quase metade (47%) adota a carteira digital no cotidiano, acompanhada de perto pelos jovens de 18 a 24 anos (46%). Aos poucos, as notas de papel e os cartões de plástico vão virando itens de museu para as novas gerações.


Essa transição só foi possível graças à convergência entre infraestrutura e hábito. De um lado, a popularização do Pix acostumou o consumidor à fluidez do dinheiro digital. Do outro, a consolidação de carteiras como Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay, somada à agilidade das fintechs e bancos que integraram crédito, débito e Pix por aproximação em um único toque, eliminou o atrito das compras.


Além da conveniência indiscutível de sair de casa apenas com o aparelho na mão, há o fator segurança. As carteiras digitais utilizam mecanismos de criptografia e tokenização em que o número real do cartão nunca é repassado ao estabelecimento, exigindo validação biométrica a cada operação.


É claro que a inclusão ainda passa por desafios sociais e regionais, tendo em vista que o uso é maior nas classes A e B e no Sudeste, mas a tendência é irreversível. O dinheiro físico não vai desaparecer do dia para a noite, mas o espaço que ele ocupa nas nossas vidas tem diminuído.


O futuro do consumo já chegou, e ele cabe na palma da mão.

Leia mais na coluna de Isis Parteli

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Isis Parteli

Isis Parteli Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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