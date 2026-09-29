Programas de fidelidade: você realmente usa os benefícios que acumula?

Você já olhou o seu saldo de pontos nesta semana? Se a resposta for não, é possível que você esteja deixando dinheiro na mesa. Segundo dados da pesquisa Consumer Pulse 2026, realizada pela consultoria Bain & Company, 72% dos brasileiros participam de programas de fidelidade. Em média, cada consumidor está inscrito em 6,4 programas.
Os pontos e milhas se tornaram onipresentes no nosso dia a dia, do cartão de crédito ao posto de gasolina, passando por farmácias e supermercados. Mas a provocação que fica é: você realmente usufrui dos benefícios acumulados ou apenas coleciona pontos que vencem sem usar?
Embora o brasileiro esteja cada vez mais consciente do valor do seu saldo, ainda existe uma grande diferença entre estar cadastrado e usar o benefício de forma estratégica.
Muitas vezes, pela falta de hábito ou por regras que parecem complexas, os pontos podem deixar de se transformar em alívio financeiro para o nosso bolso. A boa notícia é que não precisa ser complicado.
Os pontos são uma moeda de troca valiosa que, com um pouco de atenção e disciplina, podem virar descontos na fatura, abatimento nas compras habituais, passagens aéreas e até trocas por itens essenciais da casa.
Para garantir que você realmente aproveite essas vantagens, confira algumas dicas simples para aplicar na sua rotina:
- Trate seus pontos como dinheiro: acompanhe os seus pontos com a mesma atenção que você dá ao saldo da sua conta bancária. Como a maioria dos programas possui prazo de expiração, acompanhe as datas de validade para planejar os resgates antes que os pontos vençam.
- Concentre seus gastos: evite espalhar o consumo em dezenas de programas diferentes. Centralizar suas compras habituais em um ou dois programas principais facilita atingir pontuações maiores e resgates mais relevantes.
- Aproveite o cashback e os descontos diretos: se o seu objetivo é economizar, priorize os programas que permitem transformar pontos em crédito para abatimento na fatura do cartão ou descontos diretos. É dinheiro que deixa de sair da sua conta.
O controle financeiro vem sempre em primeiro lugar. Jamais caia na tentação de fazer compras por impulso ou desnecessárias apenas para acumular pontuação.
O ganho com as recompensas nunca vai compensar o descontrole do orçamento ou os juros de uma fatura atrasada.
Os programas de fidelidade são ótimos aliados da sua saúde financeira, desde que sejam usados com estratégia e consciência.
E você, tem aproveitado as suas vantagens ou está deixando seus pontos expirarem?
Leia mais na coluna de Isis Parteli