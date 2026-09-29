Programas de fidelidade: você realmente usa os benefícios que acumula?

Embora o brasileiro esteja cada vez mais consciente do valor do seu saldo, ainda existe uma grande diferença entre estar cadastrado e usar o benefício de forma estratégica.





Muitas vezes, pela falta de hábito ou por regras que parecem complexas, os pontos podem deixar de se transformar em alívio financeiro para o nosso bolso. A boa notícia é que não precisa ser complicado.





Os pontos são uma moeda de troca valiosa que, com um pouco de atenção e disciplina, podem virar descontos na fatura, abatimento nas compras habituais, passagens aéreas e até trocas por itens essenciais da casa.





Para garantir que você realmente aproveite essas vantagens, confira algumas dicas simples para aplicar na sua rotina:



