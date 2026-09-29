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Consumo

Programas de fidelidade: você realmente usa os benefícios que acumula?

Entenda como o consumidor brasileiro está lidando com seus pontos e como transformar sua lealdade em economia real sem comprometer o orçamento

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 08:29

Públicado em 

29 set 2026 às 08:29
Isis Parteli

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Isis Parteli Isis Parteli

Você já olhou o seu saldo de pontos nesta semana? Se a resposta for não, é possível que você esteja deixando dinheiro na mesa. Segundo dados da pesquisa Consumer Pulse 2026, realizada pela consultoria Bain & Company, 72% dos brasileiros participam de programas de fidelidade. Em média, cada consumidor está inscrito em 6,4 programas.


Os pontos e milhas se tornaram onipresentes no nosso dia a dia, do cartão de crédito ao posto de gasolina, passando por farmácias e supermercados. Mas a provocação que fica é: você realmente usufrui dos benefícios acumulados ou apenas coleciona pontos que vencem sem usar?

Pontos acumulados podem render descontos, passagens e economia, desde que sejam usados com planejamento
Pontos acumulados podem render descontos, passagens e economia, desde que sejam usados com planejamento Magnific

Embora o brasileiro esteja cada vez mais consciente do valor do seu saldo, ainda existe uma grande diferença entre estar cadastrado e usar o benefício de forma estratégica.


Muitas vezes, pela falta de hábito ou por regras que parecem complexas, os pontos podem deixar de se transformar em alívio financeiro para o nosso bolso. A boa notícia é que não precisa ser complicado.


Os pontos são uma moeda de troca valiosa que, com um pouco de atenção e disciplina, podem virar descontos na fatura, abatimento nas compras habituais, passagens aéreas e até trocas por itens essenciais da casa.


Para garantir que você realmente aproveite essas vantagens, confira algumas dicas simples para aplicar na sua rotina:


  • Trate seus pontos como dinheiro: acompanhe os seus pontos com a mesma atenção que você dá ao saldo da sua conta bancária. Como a maioria dos programas possui prazo de expiração, acompanhe as datas de validade para planejar os resgates antes que os pontos vençam.
  • Concentre seus gastos: evite espalhar o consumo em dezenas de programas diferentes. Centralizar suas compras habituais em um ou dois programas principais facilita atingir pontuações maiores e resgates mais relevantes.
  • Aproveite o cashback e os descontos diretos: se o seu objetivo é economizar, priorize os programas que permitem transformar pontos em crédito para abatimento na fatura do cartão ou descontos diretos. É dinheiro que deixa de sair da sua conta.

Regra de ouro: nunca gaste a mais só por causa dos pontos

O controle financeiro vem sempre em primeiro lugar. Jamais caia na tentação de fazer compras por impulso ou desnecessárias apenas para acumular pontuação.


O ganho com as recompensas nunca vai compensar o descontrole do orçamento ou os juros de uma fatura atrasada.


Os programas de fidelidade são ótimos aliados da sua saúde financeira, desde que sejam usados com estratégia e consciência.


E você, tem aproveitado as suas vantagens ou está deixando seus pontos expirarem?

Leia mais na coluna de Isis Parteli

Programas de fidelidade: você realmente usa os benefícios que acumula?

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Isis Parteli

Isis Parteli Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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