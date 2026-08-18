Programas de fidelidade: quando os pontos acumulados se transformam em economia real

Você já olhou o saldo do seu programa de fidelidade este mês? Se a resposta for não, você pode estar deixando dinheiro na mesa. O que antes era visto apenas como um mimo ou um benefício secundário das compras do dia a dia, atualmente já se consolidou como uma ferramenta estratégica para a gestão das finanças pessoais e o alívio do orçamento familiar.
Essa mudança de percepção foi confirmada por um recente estudo intitulado A Economia Comportamental dos Pontos, desenvolvido pela Livelo e LAB Humanidades.
De acordo com a pesquisa, 87% dos usuários enxergam o saldo acumulado nos programas de recompensa como economia real, dado que reflete uma maturidade do consumidor brasileiro, que deixou de enxergar os pontos apenas como uma oportunidade para resgatar prêmios supérfluos ou passagens aéreas e passou a integrá-los como um ativo no planejamento financeiro.
A principal virada de chave está em entender que os pontos e milhas representam um valor tangível. Seja por meio de descontos diretos no caixa do supermercado, abatimento no valor da fatura do cartão de crédito ou trocas por produtos de necessidade básica, a pontuação acumulada tem o poder de gerar um alívio bem-vindo nas despesas do dia a dia.
Quando você utiliza os pontos para pagar contas, abastecer o carro ou adquirir um eletrodoméstico que já precisaria comprar, aquele dinheiro permanece na sua conta bancária. Trata-se, portanto, de uma economia real, e não de uma simples vantagem ilusória.
Para transformar o seu saldo acumulado em benefício financeiro de fato, a estratégia não precisa ser complexa, mas exige disciplina:
- Trate seus pontos como dinheiro: Acompanhe seu saldo com a mesma atenção que você dá à sua conta bancária. Como, em geral, os pontos têm data de validade, crie o hábito de conferir seus saldos e planejar o resgate para não perder os pontos que você acumulou.
- Centralize seus gastos: A melhor forma de acumular pontos é centralizar suas compras em um ou dois programas principais, geralmente, o do seu melhor cartão de crédito. Gastos pulverizados geram saldos pequenos, que são mais difíceis de resgatar.
- Fique de olho nas promoções: Acompanhe as campanhas de transferência bonificada ou descontos em parceiros. Dobrar ou turbinar seus pontos maximiza o poder de compra dessa moeda.
Embora o saldo acumulado seja um excelente aliado para o bolso, um alerta é indispensável: nunca gaste a mais apenas para acumular pontos. O ganho gerado pelas recompensas jamais compensará os juros de uma fatura atrasada ou o descontrole orçamentário. A lógica correta é fazer com que os gastos que você já teria no seu orçamento tragam um retorno financeiro positivo.
Usados com consciência e inteligência financeira, os programas de fidelidade deixam de ser um mero passatempo e se tornam um hábito rentável para a sua vida financeira.