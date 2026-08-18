Programas de fidelidade: quando os pontos acumulados se transformam em economia real

Você já olhou o saldo do seu programa de fidelidade este mês? Se a resposta for não, você pode estar deixando dinheiro na mesa. O que antes era visto apenas como um mimo ou um benefício secundário das compras do dia a dia, atualmente já se consolidou como uma ferramenta estratégica para a gestão das finanças pessoais e o alívio do orçamento familiar.





Essa mudança de percepção foi confirmada por um recente estudo intitulado A Economia Comportamental dos Pontos, desenvolvido pela Livelo e LAB Humanidades.





De acordo com a pesquisa, 87% dos usuários enxergam o saldo acumulado nos programas de recompensa como economia real, dado que reflete uma maturidade do consumidor brasileiro, que deixou de enxergar os pontos apenas como uma oportunidade para resgatar prêmios supérfluos ou passagens aéreas e passou a integrá-los como um ativo no planejamento financeiro.





A principal virada de chave está em entender que os pontos e milhas representam um valor tangível. Seja por meio de descontos diretos no caixa do supermercado, abatimento no valor da fatura do cartão de crédito ou trocas por produtos de necessidade básica, a pontuação acumulada tem o poder de gerar um alívio bem-vindo nas despesas do dia a dia.





Quando você utiliza os pontos para pagar contas, abastecer o carro ou adquirir um eletrodoméstico que já precisaria comprar, aquele dinheiro permanece na sua conta bancária. Trata-se, portanto, de uma economia real, e não de uma simples vantagem ilusória.