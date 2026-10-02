Musical “O Rei Leão” chega a Vitória neste domingo; ingressos a partir de R$40

O clássico “O Rei Leão” chega ao palco do Teatro Universitário da Ufes, em Vitória, neste domingo (4), às 17h30. Inspirada na animação da Disney, a montagem assinada por Luzivam Dourado acompanha a trajetória de Simba desde a perda do pai, Mufasa, até o retorno ao reino para assumir seu lugar.





Na história, o jovem leão deixa sua terra após a morte do pai e passa a viver longe do reino. Durante a jornada, encontra Timão e Pumba, que se tornam seus amigos, e passa por experiências que transformam sua maneira de enxergar a vida. Ao amadurecer, Simba precisa enfrentar o passado e as armadilhas de seu tio Scar para voltar para casa e assumir a responsabilidade pelo futuro do reino.





A montagem utiliza cenários e figurinos para construir o universo da história e aborda temas como família, amizade, coragem, responsabilidade e a busca pelo próprio lugar no mundo.





A apresentação é realizada pela Dourado Produções, que tem em seu repertório outras adaptações voltadas ao público familiar, como “Cinderela”, “Pinóquio”, “Rapunzel”, “Os Saltimbancos”, “O Mágico de Oz” e “A Bela e a Fera”.





Os ingressos da Plateia A já estão esgotados. Ainda há lugares na Plateia B e no Mezanino, com entradas a partir de R$ 40 (meia-entrada).