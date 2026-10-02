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Marcelo Falcão, festa Stoked e festival gastronômico com o Fogaça animam o fim de semana no ES

Confira a seleção de HZ com as principais atrações do fim de semana no ES, que ainda reúne espetáculo de dança, exposições, shows e muito mais
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 10:53

Marcelo Falcão, festival gastronômico com o Fogaça e festa Stoked animam o fim de semana no ES
Marcelo Falcão, festival gastronômico com o Fogaça e festa Stoked animam o fim de semana no ES Reprodução/Instagram/@festastoked/Jaques Dequeker/Marcelo Paez

O primeiro fim de semana de outubro chega com opções de música, gastronomia e entretenimento em Vitória. Entre os destaques da programação estão o show de Marcelo Falcão, o Stoked – especial de músicas nacionais dos anos 2000 e o Salt, Fire & Drive Festival, que reúne gastronomia, música e cultura automotiva.

Marcelo Falcão muda local de show em Vitória

O show de Marcelo Falcão, da turnê “O Legado”, foi transferido do Tantra Vitória para a Praça do Papa, na Enseada do Suá. A apresentação acontece neste sábado (3), às 16h.


Segundo a organização, a mudança ocorreu por causa da previsão de fortes chuvas para a sexta-feira (2) e o sábado (3). Como o Tantra é um espaço aberto, a estrutura não permitiria a instalação de uma cobertura para proteger o público.

Confira a programação completa do fim de semana clicando em "Ver Agenda"
Stoked - Especial anos 2000

Para quem prefere uma viagem pela música nacional dos anos 2000, a festa Stoked – especial de músicas nacionais dos anos 2000 acontece a partir da meia-noite deste sábado (3), na Na Vista, também na Enseada do Suá.


A programação reúne atrações como a banda Lambuza, que apresenta um especial com músicas de bandas e artistas que marcaram a década, entre eles Forfun, Dibob, CPM 22, Pitty e NX Zero.


A noite também terá BeatLocks, com um cover de Charlie Brown Jr., DJ Mark Dias e Fox, diretamente de São Paulo, com um set de hip hop. DJ Lukão completa a programação com um repertório voltado aos melhores momentos do funk dos anos 2000.

Aula-show com Henrique Fogaça

Outra opção para o fim de semana é o Salt, Fire & Drive Festival, que começa nesta sexta-feira (2), às 17h, e segue até domingo (4), na área externa do estacionamento do Shopping Vitória, na Enseada do Suá.


O evento propõe uma combinação de gastronomia, música e cultura automotiva. Entre os destaques está o chef Henrique Fogaça, um dos maiores nomes da gastronomia brasileira e jurado do programa MasterChef Brasil desde a primeira temporada.


A programação também inclui aulas-show e apresentações musicais, além de elementos ligados ao universo automotivo e ao rock'n'roll. A entrada é gratuita.

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