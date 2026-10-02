Marcelo Falcão, festa Stoked e festival gastronômico com o Fogaça animam o fim de semana no ES

Para quem prefere uma viagem pela música nacional dos anos 2000, a festa Stoked – especial de músicas nacionais dos anos 2000 acontece a partir da meia-noite deste sábado (3), na Na Vista, também na Enseada do Suá.





A programação reúne atrações como a banda Lambuza, que apresenta um especial com músicas de bandas e artistas que marcaram a década, entre eles Forfun, Dibob, CPM 22, Pitty e NX Zero.





A noite também terá BeatLocks, com um cover de Charlie Brown Jr., DJ Mark Dias e Fox, diretamente de São Paulo, com um set de hip hop. DJ Lukão completa a programação com um repertório voltado aos melhores momentos do funk dos anos 2000.