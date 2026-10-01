Marcelo Falcão tem show transferido para a Praça do Papa por previsão de chuva em Vitória

O show de Marcelo Falcão em Vitória mudou de local. A apresentação da turnê “O Legado”, marcada para este sábado (3), às 16h, que aconteceria no Tantra Vitória, na Praia de Camburi, será realizada na Praça do Papa, na Enseada do Suá.



Segundo a organização, a mudança ocorre em função da previsão de fortes chuvas para sexta-feira (2) e sábado (3) na capital capixaba. Como o Tantra Vitória é um espaço aberto e possui árvores e vegetação espalhadas pelo local, não seria possível instalar uma cobertura para proteger o público.



Na Praça do Papa, a organização informa que será montada uma estrutura 100% coberta, com piso, com o objetivo de oferecer mais conforto e segurança durante o evento.



Os ingressos já adquiridos continuam válidos para o novo endereço. Quem não puder comparecer por causa da mudança de local poderá solicitar o cancelamento até sexta-feira (2), às 18h, pelo canal de atendimento da On Ticket.



Além de Marcelo Falcão, a programação terá Beat Locks cantando o “Acústico MTV” do Charlie Brown Jr., Bloco Ventania em tributo a Los Hermanos e DJ Mr. Dedus.



O repertório de Falcão reúne sucessos de sua trajetória à frente d’O Rappa e da carreira solo. A turnê “O Legado” celebra mais de 30 anos de carreira do artista.