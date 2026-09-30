"Tocou, Pocou": Alemão do Forró, Flavia Mendonça e Matexx são os destaques musicais de setembro

O “Tocou, Pocou” está de volta com mais música capixaba! Na edição de setembro, Flavia Mendonça e Alemão do Forró são os destaques, representando o axé e o forró com as faixas “Acredite, Tenha Fé” e “Se Não For Por Amor”.





A nova música de Flavia Mendonça “Acredite, Tenha Fé” carrega elementos como setembro, primavera, sol e uma rosa branca desabrochando. A canção ganhou um significado ainda mais pessoal quando a cantora trouxe para a música uma experiência que viveu. Na época, ela tinha dois filhos pequenos e enfrentava uma separação, período em que precisou se adaptar a uma nova rotina e reorganizar a própria vida.





“Eu queria falar sobre acreditar. Em Deus, na vida e, principalmente, na nossa própria capacidade de seguir em frente”, destaca Flavia Mendonça.





Segundo a cantora, a ideia da palavra “Fé” não se prende a uma única crença, fala sobre acreditar e também sobre reconhecer a própria força. “Você pode tudo, tudo, tudo que você quiser / Acredite, tenha fé / Ninguém pode parar você”, são alguns versos da música.