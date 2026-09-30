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"Tocou, Pocou": Alemão do Forró, Flavia Mendonça e Matexx são os destaques musicais de setembro

“Acredite, Tenha Fé”, “Se Não For Por Amor” e "Tropa do Zaza", são as novidades dos artistas capixabas
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 16:59

Matexx, Alemão do Forró e Flavia Mendonça são destaques no "Tocou, Pocou"
Matexx, Alemão do Forró e Flavia Mendonça são destaques no "Tocou, Pocou" Instagram@matexx_ofc/@alemaodoforrooficial/@flavinhamendonca

O “Tocou, Pocou” está de volta com mais música capixaba! Na edição de setembro, Flavia Mendonça e Alemão do Forró são os destaques, representando o axé e o forró com as faixas “Acredite, Tenha Fé” e “Se Não For Por Amor”. 


A nova música de Flavia Mendonça “Acredite, Tenha Fé” carrega elementos como setembro, primavera, sol e uma rosa branca desabrochando. A canção ganhou um significado ainda mais pessoal quando a cantora trouxe para a música uma experiência que viveu. Na época, ela tinha dois filhos pequenos e enfrentava uma separação, período em que precisou se adaptar a uma nova rotina e reorganizar a própria vida. 


“Eu queria falar sobre acreditar. Em Deus, na vida e, principalmente, na nossa própria capacidade de seguir em frente”, destaca Flavia Mendonça.


Segundo a cantora, a ideia da palavra “Fé” não se prende a uma única crença, fala sobre acreditar e também sobre reconhecer a própria força. “Você pode tudo, tudo, tudo que você quiser / Acredite, tenha fé / Ninguém pode parar você”, são alguns versos da música.

Alemão do Forró

Já o cantor Alemão do Forró apresenta “Se Não For Por Amor”, parceria com Fernando e Juciara. A música ganhou videoclipe e faz parte do audiovisual “Alemão do Brasil – Ao Vivo em Goiânia”.


O projeto reúne o capixaba ao lado de diferentes nomes da música brasileira. Além de Fernando e Juciara, Alemão divide os vocais com VH e Alexandre, em “Eu Te Entendo Passarinho”; Hugo e Guilherme, em “Dia da Saudade”; Gabriel Gava; Brenno e Matheus; e Nando Moreno.


Ao todo, o audiovisual conta com 15 faixas, entre músicas inéditas e regravações. O trabalho também marca uma nova fase na carreira do cantor, que amplia as parcerias e a presença no cenário nacional.

Matexx

Finalizando com o lançamento do cantor de Cariacica, Matexx, com Tropa do Zaza. A música carrega uma pegada de trap, em parceria com Theuskttt e Aka.Castro. 

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