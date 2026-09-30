Homem invade trabalho de ex-mulher e é detido em Vitória

Um repositor de supermercado, de 50 anos, foi detido após perseguir a ex-mulher, de 47, e invadir o prédio onde ela trabalha, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (30). Segundo a Guarda Municipal, o homem chegou a arrancar a bolsa da vítima.





Ainda de acordo com a corporação, seguranças do prédio onde ela trabalha retiraram o suspeito do local, mas ele retornou e passou a rondar a região. A mulher contou aos agentes que manteve um relacionamento com o homem por 17 anos e que estava separada dele havia um ano.





A vítima também relatou que o suspeito já havia sido detido, em 2015, por tentar matá-la após consumir bebidas alcoólicas e drogas. Segundo a Guarda Municipal, o homem também possui registros anteriores por lesão corporal e furto.





O suspeito foi detido pelos agentes e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento.