Mais de 380 mil pessoas no ES apostaram em bets, revela pesquisa

Mais de 380 mil pessoas podem ter feito apostas on-line no Espírito Santo. Desse total, 186 mil (49%) pertencem a famílias com renda de até dois salários mínimos (R$ 3.242). Os dados da pesquisa “Bets, consumo e saúde mental” foram apresentados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) nesta quarta-feira (30).





Conforme o levantamento da instituição, em 18 meses o volume de apostas cresceu 47,5%, e o valor movimentado teve alta de 48,5%. Somente em junho de 2026 foram feitas 7,3 milhões de apostas no Estado, com gasto total de R$ 397,7 milhões. Em janeiro de 2025, o montante registrado era de R$ 267 milhões.





O pico de apostas ocorreu em outubro de 2025, quando foram computados 9,3 milhões de jogos, totalizando mais de R$ 518 milhões.