Ex-vereador é condenado em R$ 1,14 milhão por esquema com empresas no ES

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) condenou José Luiz Vial, ex-vereador de São Gabriel da Palha, em R$ 1,14 milhão por improbidade administrativa. O montante refere-se à determinação contra o ex-parlamentar de devolver R$ 570,1 mil — cifra que, segundo a Justiça, é resultante de enriquecimento ilícito — e de pagar multa civil de igual valor.





Conforme a decisão publicada nesta quarta-feira (30), a quantia deverá ser corrigida monetariamente, com acréscimo de juros.





A decisão teve como base o voto do relator do caso na 1ª Câmara Civil do TJES, o desembargador substituto Paulo César de Carvalho. O magistrado votou para reformar uma sentença de primeira instância que havia rejeitado a ação apresentada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES). O caso envolve duas empresas de Vial que mantinham contratos com a Prefeitura de São Gabriel da Palha enquanto ele exercia o mandato de vereador, entre 2017 e 2020.





Procurado para comentar a reviravolta no processo, o ex-parlamentar informou receber com “estranheza o entendimento do TJES”, uma vez que foi absolvido na primeira instância. Ele ainda afirmou que, apesar de respeitar a nova decisão, apresentará recurso à sentença.





Além de falar diretamente com a reportagem de A Gazeta na tarde desta quarta-feira (30), o ex-vereador encaminhou nota assinada por sua defesa em que afirma: “Manifesta seu absoluto respeito ao Poder Judiciário e aos eminentes julgadores. Entende, contudo, com a devida vênia, que o acórdão incorreu em equívocos na apreciação da prova e na aplicação da Lei de Improbidade Administrativa”.





Os advogados concluem a nota dizendo que a defesa do ex-vereador “adotará as medidas recursais cabíveis, com serenidade e confiança nas instituições, para restabelecer a sentença de primeiro grau”.





Além da devolução do dinheiro, o ex-parlamentar foi condenado à suspensão dos direitos políticos por dez anos. A decisão prevê ainda a proibição de estabelecer contratos com o poder público ou de receber benefícios e incentivos públicos também pelo prazo de dez anos.