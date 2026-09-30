TSE determina que Nikolas apague post que associa fala de Lula à violência contra crianças

Segundo a ministra, a declaração de Lula – de que "homem não gosta de tomar toque", enquanto "mulher aprende a tomar toque desde pequena" – estava inserida em um "discurso referente à prevenção e ao tratamento do câncer de próstata, à realização de exames médicos e à resistência masculina aos cuidados preventivos em saúde".





Na avaliação de Aranha, a referência às mulheres foi feita para estabelecer uma comparação entre diferentes experiências de acompanhamento médico e cuidados preventivos.