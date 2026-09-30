Viana realiza festa cervejeira com shows gratuitos e degustação de chope

A programação começa na sexta-feira com a eleição da realeza da festa. O concurso que define a Princesa e a Rainha do Lúpulo marca o início das atividades, abrindo caminho para a apresentação de pop rock de Douglas Lopes.
O ponto alto da noite fica por conta da tradicional sangria do barril, um rito clássico que distribui cerveja ao público e marca a abertura dos festejos. A programação musical segue com Nano Vianna e é encerrada pela Banda Duets, ambos embalando o espaço com MPB e rock.
O domingo, último dia da Expocervi, tem início com os passos do grupo de dança Blumen Der Erde e logo muda de ritmo com a roda de pagode comandada por Rogerinho do Cavaco.
Após a última rodada da sangria do barril, a cantora Mirella Moreira apresenta sucessos do sertanejo. Serginho Black encerra a 4ª edição do festival, garantindo a dose final de rock e MPB.
4ª EXPOCERVI - EXPOSIÇÃO DO POLO CERVEJEIRO DE VIANA
Quando: de 9 a 11 de outubro de 2026
Onde: Parque de Exposições de Viana Sede. Av. Beira Rio, 353, Santa Terezinha, Viana
Entrada gratuita
Mais informações: @prefeituraviana.