Viana realiza festa cervejeira com shows gratuitos e degustação de chope

A programação começa na sexta-feira com a eleição da realeza da festa. O concurso que define a Princesa e a Rainha do Lúpulo marca o início das atividades, abrindo caminho para a apresentação de pop rock de Douglas Lopes.





O ponto alto da noite fica por conta da tradicional sangria do barril, um rito clássico que distribui cerveja ao público e marca a abertura dos festejos. A programação musical segue com Nano Vianna e é encerrada pela Banda Duets, ambos embalando o espaço com MPB e rock.



