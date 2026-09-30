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Entrada gratuita

Viana realiza festa cervejeira com shows gratuitos e degustação de chope

Confira a programação da 4ª Expocervi - Exposição do Polo Cervejeiro de Viana, que acontece de 9 a 11 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 17:02

Cerveja
A festa vai reunir 12 produtores de cerveja artesanal de todo o Espírito Santo. Foto: Jcomp/Magnific
A cultura alemã e o universo das cervejas artesanais serão tema de um grande evento no Parque de Exposições de Viana Sede, nos dias 9, 10 e 11 de outubro, com entrada gratuita. É a 4ª edição da Expocervi, considerada uma das maiores festas do segmento no Espírito Santo.

Nela estarão reunidos 12 produtores da bebida, também para celebrar o período das tradicionais festas germânicas, entre elas a Oktoberfest, com uma programação diversificada de música e gastronomia. 

Os portões da festa abrirão às 18h na sexta-feira (9) e no sábado (10), e um pouco mais cedo no domingo (11), às 16h. Durante três dias, o público terá à disposição uma ampla variedade de estilos e sabores de cerveja nos estandes das cervejarias participantes. 
Expocervi, festa do pólo cervejeiro de Viana
A Expocervi celebra a produção de cerveja no município de Viana. Foto: Acervo/Expocervi

A programação começa na sexta-feira com a eleição da realeza da festa. O concurso que define a Princesa e a Rainha do Lúpulo marca o início das atividades, abrindo caminho para a apresentação de pop rock de Douglas Lopes. 


O ponto alto da noite fica por conta da tradicional sangria do barril, um rito clássico que distribui cerveja ao público e marca a abertura dos festejos. A programação musical segue com Nano Vianna e é encerrada pela Banda Duets, ambos embalando o espaço com MPB e rock.


No sábado, o resgate das tradições europeias ganha evidência com a apresentação do grupo de dança alemã Bergfreund logo no início da noite. O contraste cultural acontece na sequência, quando o Forró Bemtevi assume o som para o público. Na mesma noite, acontece novamente a sangria do barril, seguida pelo violão de Ângelo Machado e por Tati Celeste, com mais rock e MPB.
Sangria do barril de cerveja na Expocervi, em Viana
A sangria do barril é um dos pontos altos da festa. Foto: Acervo/Expocervi

O domingo, último dia da Expocervi, tem início com os passos do grupo de dança Blumen Der Erde e logo muda de ritmo com a roda de pagode comandada por Rogerinho do Cavaco. 


Após a última rodada da sangria do barril, a cantora Mirella Moreira apresenta sucessos do sertanejo. Serginho Black encerra a 4ª edição do festival, garantindo a dose final de rock e MPB.

4ª EXPOCERVI - EXPOSIÇÃO DO POLO CERVEJEIRO DE VIANA

Quando: de 9 a 11 de outubro de 2026

Onde: Parque de Exposições de Viana Sede. Av. Beira Rio, 353, Santa Terezinha, Viana

Entrada gratuita

Mais informações: @prefeituraviana.

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