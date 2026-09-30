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Futebol

Raphinha é cortado da seleção brasileira após exame apontar edema na coxa direita

Desta maneira, Raphinha será desfalque para o técnico Carlo Ancelotti para o amistoso inédito contra a Índia no sábado, 3 de outubro

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 13:52

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

30 set 2026 às 13:52
Raphinha, atacante da Seleção Brasileira
Raphinha, atacante da Seleção Brasileira Rafael Ribeiro / CBF

A CBF anunciou nesta quarta-feira, 30, o corte do atacante Raphinha da seleção brasileira. Segundo a entidade, um exame de imagem constatou um pequeno edema muscular na região posterior da coxa direita do jogador do Barcelona.

"Por precaução e visando sua pronta recuperação, o jogador será liberado da Seleção Brasileira. Nenhum atleta será convocado em seu lugar para o amistoso contra a Índia", publicou a CBF em seu site oficial.

Raphinha foi substituído no intervalo da partida contra a Austrália, nesta terça-feira, em Brisbane, vencida pela seleção brasileira por 4 a 2. O atacante marcou, de pênalti, um dos gols do Brasil. Endrick entrou no lugar do camisa 10 no segundo tempo

Desta maneira, Raphinha será desfalque para o técnico Carlo Ancelotti para o amistoso inédito contra a Índia no sábado, 3 de outubro, em Calcutá. O compromisso encerra o giro internacional da seleção brasileira nesta Data Fifa.

Aos 29 anos, Raphinha vive um dos melhores momentos de sua carreira. O brasileiro soma 14 gols em oito jogos na temporada 2026/27 pelo Barcelona, sendo 12 nas sete primeiras rodadas da La Liga, competição em que lidera a artilharia.

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