Grupo abandona carro e foge após atropelar mulher e atingir veículo em Aracruz

Um grupo fugiu após um Fox atropelar uma mulher e atingir um Gol estacionado na noite desta terça-feira (29), no bairro Bela Vista, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo testemunhas relataram à Polícia Militar, cinco pessoas estavam no Fox.

Ainda de acordo com os relatos, após atropelar a mulher, o Fox atingiu a roda traseira do Gol e, em seguida, capotou. Os ocupantes fugiram do local.

Segundo a Polícia Militar, a mulher sofreu um possível traumatismo cranioencefálico grave. Ela foi socorrida desacordada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital São Camilo. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

Durante a remoção do Fox, a PM informou que encontrou e apreendeu dois celulares. Os aparelhos foram entregues na delegacia da cidade. O Gol ficou danificado na parte traseira direita, incluindo a roda, o para-choque traseiro, a caixa de roda e o pneu.

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda retorno. .