ES precisa estimular turismo ecológico para fortalecer economia, diz Marcos do Val

Candidato à reeleição no Senado Federal, Marcos do Val (Avante) defendeu a exploração do turismo ecológico como uma oportunidade que pode contribuir para fortalecer a economia do Espírito Santo.





Durante sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória na manhã desta quarta-feira (30), o parlamentar disse que, caso seja reeleito, vai trabalhar no desenvolvimento do ecoturismo. Para Do Val, o Espírito Santo apresenta muitas vantagens perante os outros Estados nessa frente.





“Países de primeiro mundo exploram muito essa questão do turismo ecológico. E precisamos ver que o Espírito Santo é um Estado maravilhoso, lindo, e que precisa ser explorado também”, afirmou.





Além disso, no campo da economia e infraestrutura, Marcos do Val apontou a logística como o principal problema estruturante do Espírito Santo, uma pauta que exige atuação política direta em Brasília. O candidato detalhou algumas propostas voltadas para consolidar o Estado como um hub logístico na Região Sudeste.





Do Val propõe atuar para que o Estado se consolide como a principal rota de saída da produção dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ele ressaltou que existe no Legislativo uma disputa com o Rio de Janeiro para atrair esse fluxo.





Na visão do candidato, a função do parlamentar no Congresso é destravar gargalos burocráticos e viabilizar verbas de grandes organismos e do Orçamento federal. Como exemplo, citou a liberação de um investimento de cerca de R$ 2 bilhões junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para obras de infraestrutura urbana na orla de Vitória e a destinação de R$ 300 milhões em emendas de bancada para as obras da Rodovia do Contorno.





Questionado sobre como vai se posicionar sobre um projeto que prevê isenção fiscal para igrejas, medida que pode resultar em perda de receita estimada de R$ 1 bilhão a R$ 7 bilhões, o candidato se posicionou favorável à proposta de emenda à Constituição (PEC) que amplia os benefícios e isenções fiscais para igrejas e templos religiosos na aquisição de bens e serviços.





O senador minimizou a perda de arrecadação e defendeu que o foco do Estado deve ser o combate à corrupção em vez da taxação de entidades religiosas. “O que faz o bandido, o criminoso sair do crime é a religião. É a única ferramenta que dentro do sistema de regime fechado faz com que ele pense em retornar a vida dele de outra forma. Então, esse apoio às igrejas, à religião, eu sou favorável."