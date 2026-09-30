O voto que representa o futuro

A cada eleição, somos chamados a exercer o maior instrumento da democracia: o voto. Mais do que um direito, ele representa a oportunidade de escolher quem falará em nosso nome e ajudará a construir os rumos do país.

Entre todos os cargos em disputa, existe um que merece uma atenção especial: o Senado Federal.

Enquanto boa parte do debate público costuma concentrar-se em outras eleições, a escolha dos senadores terá reflexos pelos próximos oito anos. É um mandato longo, que exige preparo, equilíbrio e compromisso permanente com os interesses da sociedade.