AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Marcus Magalhães

Artigo de Opinião

É empresário, articulador institucional e analista do setor produtivo
Marcus Magalhães

O voto que representa o futuro

Não elegemos apenas representantes, escolhemos quem levará a voz do nosso Estado para o centro das grandes decisões nacionais
Marcus Magalhães
É empresário, articulador institucional e analista do setor produtivo

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 10:00

Publicado em 

30 set 2026 às 10:00

A cada eleição, somos chamados a exercer o maior instrumento da democracia: o voto. Mais do que um direito, ele representa a oportunidade de escolher quem falará em nosso nome e ajudará a construir os rumos do país.

 

Entre todos os cargos em disputa, existe um que merece uma atenção especial: o Senado Federal.

 

Enquanto boa parte do debate público costuma concentrar-se em outras eleições, a escolha dos senadores terá reflexos pelos próximos oito anos. É um mandato longo, que exige preparo, equilíbrio e compromisso permanente com os interesses da sociedade.

Veja Também 

Violência doméstica, relacionamento abusivo, lei maria da penha, assédio,

O STF acerta ao ampliar a proteção das mulheres contra a violência de gênero

Imagem de destaque

Tapete vermelho, avião invisível e IA sem freio: o pacto que falta entre EUA e China

justiça; juiz; martelo

Como a decisão judicial é construída?

O Senado ocupa uma posição singular na democracia brasileira. Independentemente do tamanho ou da população, cada estado possui três representantes. É ali que as unidades da Federação dialogam em igualdade de condições, defendendo suas prioridades e participando das decisões que moldam o futuro do Brasil.

 

Nesta eleição, escolheremos dois desses representantes. Mais do que avaliar nomes ou discursos, vale refletir sobre a qualidade da representação que desejamos.

 

Quem ocupar essas cadeiras precisará compreender a realidade de um estado que trabalha, empreende, produz, investe, gera empregos e busca ampliar oportunidades para sua população. Comércio, agricultura, indústria, serviços, educação, inovação e tantas outras áreas fazem parte de um mesmo projeto de desenvolvimento.

 

Nenhum setor prospera sozinho. Todos dependem de um ambiente institucional sólido e de representantes preparados para dialogar, construir consensos e defender os interesses legítimos da sociedade.

Cúpula do Senado ao lado do prédio do Congresso: Estado elegerá dois representantes para a Casa de Leis Pedro França/Agência Senado

Por isso, votar é muito mais do que participar de uma eleição. É definir quem terá a responsabilidade de representar nosso estado durante quase uma década.

 

O voto consciente nasce da informação, da reflexão e da compreensão de que decisões importantes produzem efeitos duradouros.

 

Vivemos um tempo em que opiniões circulam com velocidade. Talvez por isso seja ainda mais importante reservar um momento para pensar sobre o significado de cada escolha.

 

Tenho orgulho de ter dedicado boa parte da minha trajetória a oferecer informação para que as pessoas possam formar seu próprio entendimento e escrever sua própria história. A democracia se fortalece quando o cidadão escolhe com liberdade, responsabilidade e consciência.

 

Não elegemos apenas representantes, escolhemos quem levará a voz do nosso Estado para o centro das grandes decisões nacionais, porque o voto não decide apenas o presente, ele representa o futuro.

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados