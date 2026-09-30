O voto que representa o futuro

A cada eleição, somos chamados a exercer o maior instrumento da democracia: o voto. Mais do que um direito, ele representa a oportunidade de escolher quem falará em nosso nome e ajudará a construir os rumos do país.
Entre todos os cargos em disputa, existe um que merece uma atenção especial: o Senado Federal.
Enquanto boa parte do debate público costuma concentrar-se em outras eleições, a escolha dos senadores terá reflexos pelos próximos oito anos. É um mandato longo, que exige preparo, equilíbrio e compromisso permanente com os interesses da sociedade.
O Senado ocupa uma posição singular na democracia brasileira. Independentemente do tamanho ou da população, cada estado possui três representantes. É ali que as unidades da Federação dialogam em igualdade de condições, defendendo suas prioridades e participando das decisões que moldam o futuro do Brasil.
Nesta eleição, escolheremos dois desses representantes. Mais do que avaliar nomes ou discursos, vale refletir sobre a qualidade da representação que desejamos.
Quem ocupar essas cadeiras precisará compreender a realidade de um estado que trabalha, empreende, produz, investe, gera empregos e busca ampliar oportunidades para sua população. Comércio, agricultura, indústria, serviços, educação, inovação e tantas outras áreas fazem parte de um mesmo projeto de desenvolvimento.
Nenhum setor prospera sozinho. Todos dependem de um ambiente institucional sólido e de representantes preparados para dialogar, construir consensos e defender os interesses legítimos da sociedade.
Por isso, votar é muito mais do que participar de uma eleição. É definir quem terá a responsabilidade de representar nosso estado durante quase uma década.
O voto consciente nasce da informação, da reflexão e da compreensão de que decisões importantes produzem efeitos duradouros.
Vivemos um tempo em que opiniões circulam com velocidade. Talvez por isso seja ainda mais importante reservar um momento para pensar sobre o significado de cada escolha.
Tenho orgulho de ter dedicado boa parte da minha trajetória a oferecer informação para que as pessoas possam formar seu próprio entendimento e escrever sua própria história. A democracia se fortalece quando o cidadão escolhe com liberdade, responsabilidade e consciência.
Não elegemos apenas representantes, escolhemos quem levará a voz do nosso Estado para o centro das grandes decisões nacionais, porque o voto não decide apenas o presente, ele representa o futuro.