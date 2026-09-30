Candidato à reeleição, Marcos do Val defende uso de IA no combate à criminalidade

Candidato à reeleição, o senador Marcos do Val (Avante) afirmou que a inteligência artificial pode ser “configurada e trabalhada” para auxiliar no combate a crimes e que é preciso ver as vantagens da tecnologia, sem frear seus avanços.





“Hoje, na maior plataforma de inteligência artificial, se você demandar ou disser que está com a sensação de querer tirar a própria vida, a própria inteligência artificial automaticamente já comunica [esse fato] aos órgãos de segurança. Se você estiver ali procurando como se faz um explosivo, ela automaticamente já comunica os órgãos de inteligência”, disse o parlamentar.





Para o candidato nas Eleições 2026, “a tecnologia e a inovação são tendências do ser humano, não tem como voltar”. A declaração foi dada durante sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória nesta quarta-feira (30), na sede da Rede Gazeta, na Capital.





Marcos do Val ainda citou outros exemplos de uso das tecnologias na área da segurança pública, que, segundo ele, podem proporcionar bons resultados. Um deles seria o uso para proteger mulheres vítimas de violência doméstica por meio de aplicativos que comunicam as forças de segurança em caso de risco à integridade feminina.





Apesar de defender a IA, o parlamentar afirmou ainda que é necessário discutir sobre o tema, porque “tudo que é novo e moderno é para se discutir”. “Mas não para se discutir de forma a restringir que esse conhecimento evolua, mas com responsabilidade”, disse ele.