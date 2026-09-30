AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Candidato à reeleição, Marcos do Val defende uso de IA no combate à criminalidade

Senador participou de sabatina na sede da Rede Gazeta, em Vitória, nesta quarta-feira (30)

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 11:47

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

30 set 2026 às 11:47
Marcos do Val em sabatina A Gazeta/CBN Vitória
Marcos do Val mencionou também uso soluções tecnológicas para proteger mulheres vítimas de violência Ricardo Medeiros

Candidato à reeleição, o senador Marcos do Val (Avante) afirmou que a inteligência artificial pode ser “configurada e trabalhada” para auxiliar no combate a crimes e que é preciso ver as vantagens da tecnologia, sem frear seus avanços. 


“Hoje, na maior plataforma de inteligência artificial, se você demandar ou disser que está com a sensação de querer tirar a própria vida, a própria inteligência artificial automaticamente já comunica [esse fato] aos órgãos de segurança. Se você estiver ali procurando como se faz um explosivo, ela automaticamente já comunica os órgãos de inteligência”, disse o parlamentar.


Para o candidato nas Eleições 2026, “a tecnologia e a inovação são tendências do ser humano, não tem como voltar”. A declaração foi dada durante sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória nesta quarta-feira (30), na sede da Rede Gazeta, na Capital.


Marcos do Val ainda citou outros exemplos de uso das tecnologias na área da segurança pública, que, segundo ele, podem proporcionar bons resultados. Um deles seria o uso para proteger mulheres vítimas de violência doméstica por meio de aplicativos que comunicam as forças de segurança em caso de risco à integridade feminina. 


Apesar de defender a IA, o parlamentar afirmou ainda que é necessário discutir sobre o tema, porque “tudo que é novo e moderno é para se discutir”. “Mas não para se discutir de forma a restringir que esse conhecimento evolua, mas com responsabilidade”, disse ele.

Leia mais sobre Eleições 2026

ES precisa estimular turismo ecológico para fortalecer economia, diz Marcos do Val

Candidato à reeleição, Marcos do Val defende uso de IA no combate à criminalidade

O voto que representa o futuro

Eleições no ES: reveja a sabatina de A Gazeta e CBN com Marcos do Val

Quem está de verdade na disputa pela Câmara dos Deputados no ES (atualizado)

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Eleicões 2026 senado Senado Federal Marcos do val Sabatina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turma da Global Academy
Da sala de aula a projetos reais: programa forma novos talentos em tecnologia
Imagem de destaque
Como tirar nós do pelo do cachorro: veja cuidados para desembaraçar sem causar desconforto ou precisar cortar a pelagem 
Homem foi autuado na Delegacia de Itapemirim
Motorista é preso por dirigir bêbado e causar acidente em Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados