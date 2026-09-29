Preço, rota, cartão: como fica a migração das linhas do Sanremo para o Transcol

A partir de 1º de novembro, as 30 linhas de ônibus municipais operadas pela Viação Sanremo, em Vila Velha, passarão a ser atendidas pelo Sistema Transcol. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, a empresa encerrará as operações no dia 31 de outubro.
A transição trouxe dúvidas entre os passageiros. As tarifas vão ser alteradas? E as rotas? A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), em parceria com a prefeitura, afirma que o planejamento é baseado nas linhas e nos horários atuais para assegurar a continuidade do transporte à população sem prejuízo. Confira o tira-dúvidas.
A tarifa única válida em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória será mantida em R$ 5,10, com uso do Cartão GV, de segunda a sábado. Com o Cartão Cidadão, aos domingos, há tarifa promocional de R$ 4,50. Estudantes pagam R$ 2,55.
Haverá mudanças nas linhas e nos pontos de parada?
Não. As regiões serão as mesmas, mantendo os eixos de circulação, linhas e pontos de parada já utilizados.
Sim. A integração permite conexão de diferentes linhas dentro das regras do sistema, sem pagar uma nova tarifa.
Sim. A integração também contempla o aquaviário.
Como consultar o horário das linhas?
Os usuários podem acompanhar a previsão de chegada dos ônibus pelo aplicativo Ônibus GV.