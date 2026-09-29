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Em Vila Velha

Preço, rota, cartão: como fica a migração das linhas do Sanremo para o Transcol

Mudança começa em 1º de novembro e prevê permanência dos itinerários atuais, além de integração com terminais e sistema aquaviário

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 11:16

Ana Clara da Cruz

Ana Clara da Cruz

Publicado em 

29 set 2026 às 11:16
Rotas em Vila Velha serão mantidas com a migração do Sanremo para o Transcol  Reprodução/TV Gazeta

A partir de 1º de novembro, as 30 linhas de ônibus municipais operadas pela Viação Sanremo, em Vila Velha, passarão a ser atendidas pelo Sistema Transcol. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, a empresa encerrará as operações no dia 31 de outubro. 


A transição trouxe dúvidas entre os passageiros. As tarifas vão ser alteradas? E as rotas? A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), em parceria com a prefeitura, afirma que o planejamento é baseado nas linhas e nos horários atuais para assegurar a continuidade do transporte à população sem prejuízo.  Confira o tira-dúvidas.

Qual tarifa será cobrada?

A tarifa única válida em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória será mantida em R$ 5,10, com uso do Cartão GV,  de segunda a sábado. Com o Cartão Cidadão, aos domingos, há tarifa promocional de R$ 4,50. Estudantes pagam R$ 2,55.

Haverá mudanças nas linhas e nos pontos de parada? 

Não. As regiões serão as mesmas, mantendo os eixos de circulação, linhas e pontos de parada já utilizados. 

Haverá integração entre as linhas?

Sim. A integração permite conexão de diferentes linhas dentro das regras do sistema, sem pagar uma nova tarifa. 

O sistema também será integrado ao transporte aquaviário?

Sim. A integração também contempla o aquaviário.

Como consultar o horário das linhas? 

Os usuários podem acompanhar a previsão de chegada dos ônibus pelo aplicativo Ônibus GV.  


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