Preço, rota, cartão: como fica a migração das linhas do Sanremo para o Transcol

A partir de 1º de novembro, as 30 linhas de ônibus municipais operadas pela Viação Sanremo, em Vila Velha, passarão a ser atendidas pelo Sistema Transcol. De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, a empresa encerrará as operações no dia 31 de outubro.





A transição trouxe dúvidas entre os passageiros. As tarifas vão ser alteradas? E as rotas? A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), em parceria com a prefeitura, afirma que o planejamento é baseado nas linhas e nos horários atuais para assegurar a continuidade do transporte à população sem prejuízo. Confira o tira-dúvidas.