Eleições 2026: veja quais documentos levar na hora de votar

Com a proximidade das eleições, cujo primeiro turno ocorrerá no próximo domingo (4), muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre quais documentos são obrigatórios para apresentar ao mesário no local de votação. No Espírito Santo, quase 3 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas para escolher presidente, governador, senadores, deputado federal e deputado estadual.





A chefe do cartório da 1ª Zona Eleitoral em Vitória, Giane Medeiros, explica que, para quem já realizou o cadastramento biométrico, a votação ficou mais simples. Segundo ela, o eleitor que possui a biometria coletada e utiliza o aplicativo e-Título em seu celular pode utilizá-lo como documento único na hora de votar.





Como exibe a foto do eleitor quando a biometria já foi processada, o aplicativo dispensa a apresentação de um documento de identidade físico, já que funciona como uma versão digital do título de eleitor.