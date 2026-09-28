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Eleições 2026: veja quais documentos levar na hora de votar

Saiba o que é preciso levar para a seção eleitoral para estar apto a votar no próximo domingo (4)

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 16:12

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

28 set 2026 às 16:12
Biometria dispensa apresentação de documento físico
Eleitor que possui a biometria coletada pode utilizar o aplicativo e-Título na hora de votar Arte AG

Com a proximidade das eleições, cujo primeiro turno ocorrerá no próximo domingo (4), muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre quais documentos são obrigatórios para apresentar ao mesário no local de votação. No Espírito Santo, quase 3 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas para escolher presidente, governador, senadores, deputado federal e deputado estadual.


A chefe do cartório da 1ª Zona Eleitoral em Vitória, Giane Medeiros, explica que, para quem já realizou o cadastramento biométrico, a votação ficou mais simples. Segundo ela, o eleitor que possui a biometria coletada e utiliza o aplicativo e-Título em seu celular pode utilizá-lo como documento único na hora de votar. 


Como exibe a foto do eleitor quando a biometria já foi processada, o aplicativo dispensa a apresentação de um documento de identidade físico, já que funciona como uma versão digital do título de eleitor.

Como fica para quem não tem biometria

Já para os eleitores que ainda não fizeram a coleta biométrica, é indispensável levar um documento oficial com foto. Serão aceitos os seguintes documentos:  


  • Carteira de Identidade (RG); 
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 
  • Certificado de reservista; 
  • Carteira de Trabalho; 
  • Passaporte;   
  • Carteira de categoria profissional reconhecida por lei. 


Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), esses documentos poderão ser usados ainda que a data de validade esteja vencida. No entanto, atenção: as certidões de nascimento ou de casamento não valem como prova de identidade na hora de votar. 


Embora o e-Título possa ser baixado por qualquer eleitor (com ou sem biometria), para quem não tem os dados biométricos registrados, o aplicativo servirá apenas para consulta de informações, como o local de votação. Nesse caso, é obrigatório apresentar um documento oficial de identidade com foto na seção eleitoral.

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