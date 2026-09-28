Já fez acarajé em casa? Aprenda a preparar essa receita tradicional da Bahia

Poucos quitutes representam tão bem a Bahia quanto o acarajé. Herança da culinária afro-brasileira, esse bolinho de feijão-fradinho frito no azeite de dendê é vendido nas mãos das baianas de tabuleiro e carrega séculos de história, fé e tradição em cada mordida.
Fazer acarajé em casa é totalmente possível — e recompensador. O segredo está no ponto da massa, bem aerada e leve, e na fritura em dendê bem quente. Depois é só abrir o bolinho e caprichar no recheio de vatapá, camarão e salada. Veja abaixo a receita!
Acarajé
Ingredientes
- 500 g de feijão-fradinho
- 3 cebolas descascadas
- Água para demolho
- 4 fatias de pão amanhecido
- 1 xícara de chá de leite de coco
- 1/2 xícara de chá de camarão seco
- 1/4 de xícara de chá de amendoim torrado sem pele
- 1/4 de xícara de chá de castanha-de-caju
- 3 tomates
- 2 dentes de alho
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- Camarões (secos ou frescos) para rechear
- Azeite de dendê, coentro picado, pimenta malagueta e sal a gosto
Modo de preparo
Deixe o feijão-fradinho de molho em um recipiente com água por cerca de 2 horas, esfregue os grãos entre as mãos para soltar as cascas e descarte-as, trocando a água até o feijão-fradinho ficar limpo. Depois, escorra e bata o feijão-fradinho em um processador com 1 cebola até formar uma massa espessa. Transfira para um recipiente e bata a massa vigorosamente com uma colher, por alguns minutos, para incorporar ar e deixá-la mais leve, e, em seguida, tempere com sal.
Após, em uma panela funda, aqueça bastante azeite de dendê em fogo médio-alto. Com o auxílio de duas colheres, modele bolinhos ovais e frite-os no dendê quente até dourarem por igual, virando na metade do tempo, e escorra sobre papel-toalha.
Para o vatapá, deixe o pão de molho no leite de coco em um recipiente. Depois, bata no processador o pão amolecido, o camarão seco, o amendoim, a castanha-de-caju, 1 cebola, o alho, 1 tomate e o gengibre, até formar um creme. Leve esse creme a uma panela em fogo baixo com um fio de azeite de dendê, mexendo sempre até engrossar, e tempere com sal.
À parte, refogue rapidamente os camarões no dendê em uma panela em fogo médio e prepare uma salada com os tomates e a cebola restantes picados, o coentro e a pimenta malagueta.
Para montar, faça um corte na lateral de cada acarajé, como um bolso, sem separar as metades. Recheie com o vatapá, os camarões e a salada de tomate e cebola, ajuste a pimenta malagueta e sirva imediatamente, ainda quente.