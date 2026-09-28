Já fez acarajé em casa? Aprenda a preparar essa receita tradicional da Bahia

Deixe o feijão-fradinho de molho em um recipiente com água por cerca de 2 horas, esfregue os grãos entre as mãos para soltar as cascas e descarte-as, trocando a água até o feijão-fradinho ficar limpo. Depois, escorra e bata o feijão-fradinho em um processador com 1 cebola até formar uma massa espessa. Transfira para um recipiente e bata a massa vigorosamente com uma colher, por alguns minutos, para incorporar ar e deixá-la mais leve, e, em seguida, tempere com sal.