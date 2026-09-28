Rampa do Monjolo sedia Copa do Mundo de Parapente após ano recorde em Baixo Guandu

Entre os dias 03 e 10 de outubro, o céu do Noroeste do Espírito Santo ganhará um mar de cores com a realização da 4ª etapa da Copa do Mundo de Parapente (PWC – Paragliding World Cup). O evento irá acontecer na Rampa do Monjolo, localizada em Baixo Guandu, que se firma como a principal referência do voo livre no Brasil e uma das mais importantes do planeta.





Com a chegada da Copa do Mundo, a Rampa do Monjolo atinge uma marca histórica ao realizar, em um único ano, as três maiores competições do cenário de voo livre. O local sediou a edição especial de 50 anos do Campeonato Brasileiro de Asa Delta (CBAD) e a superfinal do Campeonato Brasileiro de Parapente (CBP), fechando a tríplice coroa agora com a etapa do mundial (PWC).





A 4ª etapa da Copa do Mundo de Parapente (PWC) é uma realização da Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL), Federação Capixaba de Voo Livre (FCVL), Associação de Voo Livre de Baixo Guandu (AVLBG) e Paragliding World Cup International (PWC), com apoio da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu. O evento tem patrocínio de Lavagnoli Supermercados, Farmácia Lavagnoli, Caté Veículos, Arbalest Cervejaria e Vivá Centro Médico.





O evento em Baixo Guandu funcionará como uma das poucas e valiosas oportunidades para os atletas carimbarem o passaporte para a 16ª Superfinal do PWC, que acontecerá em Grindelwald-Interlaken, na Suíça, entre 05 e 15 de maio de 2027. O circuito da temporada 2026/2027 é composto por apenas sete etapas globais, cruzando países como Cazaquistão, Itália, Bulgária, Índia e Espanha.





Apenas os 15 melhores pilotos no ranking geral e as três melhores mulheres de cada etapa regular garantem vaga direta para a grande final em solo suíço, tornando cada prova no céu capixaba uma disputa de altíssima pressão.