Homem é preso quase 30 anos após homicídio em Ibitirama

Um homem procurado pela Justiça por um homicídio qualificado cometido em 2 de novembro de 1996, em Ibitirama, na Região do Caparaó, foi preso nesta segunda-feira (28), após um trabalho de inteligência e cruzamento de dados realizado pela Polícia Civil.





Segundo a corporação, a investigação começou durante a revisão de mandados de prisão em aberto, quando os policiais identificaram uma possível inconsistência nos dados do procurado. O documento indicava o nome de Antônio Neres Madeira, filho de Thereza Cosaquevite Madeira e Gerônimo Neres.





A partir de pesquisas em bancos de dados, os investigadores descobriram que a mulher indicada como mãe possuía apenas quatro filhos. Entre eles estava Antônio Carlos Madeira, cuja data de nascimento e outras informações eram compatíveis com os dados encontrados durante a investigação.





A equipe então voltou aos autos do processo judicial referente ao homicídio de 1996 em busca de elementos que pudessem confirmar a identidade do procurado. Entre os dados encontrados, estava a informação de que ele possuía um filho chamado Fábio Júnior, cuja mãe seria uma mulher identificada como Herly.





O cruzamento dos dados levou os policiais até Antônio Carlos Madeira, que tinha filhos com uma mulher de nome compatível com o encontrado nos autos. Entre eles estava Fábio Júnior. Após a confirmação da identidade, a equipe foi até Irupi, onde localizou o endereço atual do procurado e efetuou a prisão.