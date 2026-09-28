TSE anuncia que e-Título poderá ser baixado no dia da votação

Segundo o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, também haverá concentração de esforços para garantir o funcionamento estável do aplicativo.





Além de permitir a emissão do título de eleitor e de certidões eleitorais, a justificativa da ausência às urnas e a inscrição como mesário voluntário, a nova versão do aplicativo reúne mais serviços em um único ambiente, como a quitação de débitos por Pix ou cartão. A inovação também permite que a Justiça Eleitoral se comunique diretamente com o eleitorado por meio de notificações no celular.





“Quanto mais serviços digitais oferecemos, maior é a nossa responsabilidade de garantir que estejam disponíveis quando o eleitorado deles precisar. Nossa equipe manterá a sala de prontidão até que se ultimem as eleições no dia 25 de outubro, para que possamos acompanhar de perto o funcionamento do e-Título e para assegurarmos que os serviços digitais permaneçam disponíveis e estáveis", afirmou o presidente do TSE.





A Justiça Eleitoral, no entanto, recomenda que eleitoras e eleitores baixem o e-Título e realizem a ativação com antecedência. A orientação contribui para reduzir a demanda concentrada e permite conferir previamente as funcionalidades e os dados disponíveis no aplicativo.

