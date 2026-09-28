AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

TSE anuncia que e-Título poderá ser baixado no dia da votação

Tribunal Superior Eleitoral adotou medidas para assegurar a estabilidade do aplicativo no primeiro e segundo turnos; antes o app tinha que ser baixado até o dia anterior da eleição

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 18:57

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

28 set 2026 às 18:57
e-Título oferece vários serviços para eleitores
O aplicativo e-Título oferece vários serviços para eleitores Arte AG

O eleitor que pretende usar o e-Título para ir às urnas no próximo domingo (4) vai poder baixar o aplicativo até mesmo no próprio dia da eleição. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou que a infraestrutura para permitir a emissão do aplicativo foi aprimorada, de forma a permitir o download inclusive no dia da votação.


Nas eleições anteriores, o aplicativo precisava ser instalado e ter o primeiro acesso concluído até o dia anterior ao pleito. O download e o primeiro acesso eram interrompidos no dia da votação como medida preventiva para reduzir a sobrecarga do sistema. 

Veja Também 

E-título oferece vários serviços para o eleitor

e-Título: veja como baixar e as novas funções do aplicativo

Segundo o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, também haverá concentração de esforços para garantir o funcionamento estável do aplicativo. 


Além de permitir a emissão do título de eleitor e de certidões eleitorais, a justificativa da ausência às urnas e a inscrição como mesário voluntário, a nova versão do aplicativo reúne mais serviços em um único ambiente, como a quitação de débitos por Pix ou cartão. A inovação também permite que a Justiça Eleitoral se comunique diretamente com o eleitorado por meio de notificações no celular. 


“Quanto mais serviços digitais oferecemos, maior é a nossa responsabilidade de garantir que estejam disponíveis quando o eleitorado deles precisar. Nossa equipe manterá a sala de prontidão até que se ultimem as eleições no dia 25 de outubro, para que possamos acompanhar de perto o funcionamento do e-Título e para assegurarmos que os serviços digitais permaneçam disponíveis e estáveis", afirmou o presidente do TSE.


A Justiça Eleitoral, no entanto, recomenda que eleitoras e eleitores baixem o e-Título e realizem a ativação com antecedência. A orientação contribui para reduzir a demanda concentrada e permite conferir previamente as funcionalidades e os dados disponíveis no aplicativo. 


Quem tem biometria cadastrada e fotografia digital poderá utilizar o e-Título como documento oficial de identificação na hora de votar. O primeiro turno será realizado em 4 de outubro e o turno, onde houver, no dia 25 do mesmo mês. 

Leia mais

TSE anuncia que e-Título poderá ser baixado no dia da votação

Eleições 2026: veja quais documentos levar na hora de votar

Quaest: 54% aprovam e 13% desaprovam governo de Ricardo Ferraço

O dilema de Pazolini: usar ou não a carta Flávio Bolsonaro nesta reta final do 1º turno?

Quem faltou no primeiro turno pode votar no segundo? Saiba as regras

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

TSE Título Título de Eleitor Eleicões 2026 Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Videocast Feira Internacional do Café Conilon
EstúdioCast: São Mateus recebe a 2ª edição da Feira Internacional do Café Conilon
Imagem de destaque
Nem todo ovo marrom é caipira: saiba o que está por trás dessa denominação
Homem é preso 30 anos após homicídio em Ibitirama
Homem é preso quase 30 anos após homicídio em Ibitirama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados