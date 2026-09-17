e-Título: veja como baixar e as novas funções do aplicativo

Eleitores que vão votar no dia 4 de outubro podem acessar uma série de serviços eleitorais com rapidez e segurança na palma da mão com o aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral.





Para quem já realizou o cadastramento biométrico, o e-Título exibe a foto da eleitora ou do eleitor e pode ser usado como documento oficial de identificação no momento do voto, sem a necessidade da versão impressa do documento.





O aplicativo pode ser baixado gratuitamente para smartphone ou tablet nas plataformas iOS ou Android por pessoas com o título regular ou suspenso, segundo a Justiça Eleitoral.



Basta pesquisar por "e-Título", instalar e informar os dados solicitados.