e-Título: veja como baixar e as novas funções do aplicativo

Eleitores que vão votar no dia 4 de outubro podem acessar uma série de serviços eleitorais com rapidez e segurança na palma da mão com o aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral.
Para quem já realizou o cadastramento biométrico, o e-Título exibe a foto da eleitora ou do eleitor e pode ser usado como documento oficial de identificação no momento do voto, sem a necessidade da versão impressa do documento.
O aplicativo pode ser baixado gratuitamente para smartphone ou tablet nas plataformas iOS ou Android por pessoas com o título regular ou suspenso, segundo a Justiça Eleitoral.
Basta pesquisar por "e-Título", instalar e informar os dados solicitados.
Para as Eleições 2026, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou o aplicativo com novas funcionalidades e ferramentas de segurança.
Segundo a chefe do cartório da 1ª Zona Eleitoral em Vitória, Giane Medeiros, além de, caso tenha fotografia, poder ser utilizado como documento de identificação para votar, o e-Título também oferece uma série de serviços:
Versão digital do título de eleitor, com validade igual ao do documento impresso;
Consulta ao local de votação e à seção: ideal para quem perdeu o documento físico;
Justificativa de ausência: pode ser feita pelo aplicativo no dia da eleição, utilizando o GPS do celular para comprovar que o eleitor está fora do seu domicílio eleitoral. No novo app, a funcionalidade foi reformulada. O fluxo para o eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral foi completamente reestruturado. Tanto a justificativa feita no dia da eleição (por geolocalização) quanto a realizada após o pleito (com envio de anexos comprobatórios) ganharam um passo a passo simplificado;
Certidão de quitação: acesso rápido a comprovantes de regularidade com a Justiça Eleitoral;
Verificação da situação eleitoral;
Emissão do título em formato PDF para impressão;
- Quitação de débitos via PagTesouro: para quem está com a situação eleitoral irregular por ausência não justificada, a regularização passa a ser imediata. Integrado à plataforma PagTesouro, o app agora permite o pagamento de multas eleitorais utilizando Pix ou cartão de crédito, agilizando a quitação com a Justiça Eleitoral;
- Descadastramento de mesário voluntário: o cidadão que se inscreveu como voluntário para trabalhar nas eleições poderá cancelar a inscrição diretamente pelo e-Título. O sistema inativa o cadastro imediatamente e informa sobre as regras para uma eventual nova inscrição.
O aplicativo dispõe ainda de ferramentas inclusivas para pessoas com deficiência visual, baixa visibilidade ou daltônicas.
É bom ressaltar: quem não possui biometria cadastrada terá o e-Título sem foto e, nesse caso, precisará apresentar um documento oficial com foto para votar.
O que há de novo no e-Título
- Acompanhar requerimento feito no Título Net: agora, o andamento de pedidos encaminhados à Justiça Eleitoral pelo sistema Título Net pode ser monitorado em tempo real, na aba “Mais opções”.
- Certidão de filiação partidária: a emissão do documento agora é nativa no app, dividida em duas modalidades: Simples (vínculo atual) ou Histórico (registro detalhado de filiações anteriores). Essa certidão está disponível exclusivamente para quem emitiu o e-Título validado por conferência biométrica.
- Gerar código de autenticação: a ferramenta gera um token seguro e temporário para que o eleitor possa validar sua identidade em sistemas parceiros e conveniados da Justiça Eleitoral. Por critérios de segurança, o recurso exige a realização prévia de um reconhecimento facial (vídeo-selfie) antes de liberar o código na tela.
- Sincronização ativa de dados biográficos e biométricos: não há mais necessidade de desinstalar o app ou reemitir o documento digital para ver atualizações no cadastro. As alterações biográficas (como mudança de nome ou estado civil) e biométricas são integradas automaticamente e exibidas na tela inicial em tempo real.