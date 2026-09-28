Quem faltou no primeiro turno pode votar no segundo? Saiba as regras

O segundo turno das Eleições 2026 está marcada para o dia 25 de outubro, data em que os eleitores poderão voltar às urnas para escolher seus candidatos à Presidência da República e ao governo do Estado, caso haja nova rodada para esses cargos.





Uma dúvida frequente dos eleitores é se quem não conseguiu votar no primeiro turno, no dia 4 de outubro, pode comparecer às seções eleitorais para votar apenas no segundo turno. A resposta é sim. E vale, inclusive, para quem ainda não justificou a ausência no primeiro turno.





A possibilidade de votar somente no segundo turno existe porque cada turno é considerado uma eleição independente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ou seja, a ausência de comparecimento ao 1º turno não impede os eleitores aptos a exercer o direito de voto em uma eventual segunda etapa de votação.





E, após cada turno, o eleitor tem um prazo de 60 dias para justificar a ausência o não comparecimento às urnas. No caso do primeiro turno, esse prazo vai até 3 de dezembro deste ano.