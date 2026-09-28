‘Netão do Bonfim’: suspeito de ataque com morte em bar de Vitória é preso

Um homem apontado pela Polícia Militar como responsável pelo ataque a tiros contra um bar que matou o técnico de refrigeração Bruno Santos Gouvêa, de 26 anos, foi preso no bairro Santos Dumont, em Vitória, no último sábado (26). Rubens Rangel Patrocínio Netto, conhecido como “Netão do Bonfim”, também é uma das lideranças do tráfico de drogas na região, de acordo com a PM.





Durante a ação que resultou na prisão, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, dois carregadores e 30 munições nas proximidades de um campo localizado em um parque público.





A Polícia Militar realizará uma coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (28) para mais informações sobre a prisão e a investigação. A matéria será atualizada após a divulgação dos detalhes.