‘Netão do Bonfim’: suspeito de ataque com morte em bar de Vitória é preso

Um homem apontado pela Polícia Militar como responsável pelo ataque a tiros contra um bar que matou o técnico de refrigeração Bruno Santos Gouvêa, de 26 anos, foi preso no bairro Santos Dumont, em Vitória, no último sábado (26). Rubens Rangel Patrocínio Netto, conhecido como “Netão do Bonfim”, também é uma das lideranças do tráfico de drogas na região, de acordo com a PM.
Durante a ação que resultou na prisão, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm, dois carregadores e 30 munições nas proximidades de um campo localizado em um parque público.
A Polícia Militar realizará uma coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (28) para mais informações sobre a prisão e a investigação. A matéria será atualizada após a divulgação dos detalhes.
O ataque contra o bar aconteceu na noite de 18 de janeiro, no bairro Santos Dumont. De acordo com testemunhas, um grupo chegou ao local em um Fiat Mobi branco, desceu do veículo e efetuou diversos disparos contra o interior do estabelecimento. Bruno foi atingido e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Quatro dias após o ataque, um jovem de 21 anos foi preso no bairro Bonfim, em Vitória, suspeito de participar da ação. Na época, o nome dele não foi divulgado.
A TV Gazeta apurou, na ocasião, que o jovem havia ficado preso por dois anos e recebido o benefício da saída temporária em dezembro de 2025, mas não retornou ao sistema prisional. Desde então ele estaria tentando retomar a chefia do tráfico na região de Santos Dumont.