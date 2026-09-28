Operação apreende 132 kg de pasta base de cocaína e prende três na Serra

Cerca de 132 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos e três pessoas foram presas durante uma operação no bairro São Diogo, na Serra, no último sábado (26). Ao todo, foram encontrados 117 tabletes da droga, além de três celulares e um tablet.





A ação foi realizada pela Polícia Militar em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), após aconteceu após informações de que integrantes de uma facção criminosa estariam armazenando drogas na região.





Segundo a Polícia Militar, mais detalhes sobre a apreensão serão divulgados em uma coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (28). A matéria será atualizada após a divulgação das informações.