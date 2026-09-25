Homem é preso por ameaçar ex e divulgar imagens íntimas em Presidente Kennedy

Um homem de 26 anos, investigado por ameaçar a ex-companheira no contexto da Lei Maria da Penha, foi preso pela Polícia Civil na quinta-feira (24), em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. Segundo a polícia, ele divulgou fotografias íntimas e um vídeo de conteúdo sexual da vítima em redes sociais. O nome dele não está sendo divulgado para que a mulher não seja identificada.





De acordo com a polícia, o homem voltou a ameaçar a ex-companheira mesmo após ser intimado de uma medida protetiva que o proibia de se aproximar e manter contato com ela. As investigações apontaram ainda um suposto acesso indevido ao celular e à conta de rede social da vítima, além da divulgação, sem autorização, das imagens íntimas e do vídeo.





A prisão temporária foi cumprida durante uma operação conjunta das Delegacias de Polícia de Presidente Kennedy e Piúma. O homem foi localizado em frente à residência, onde recebeu voz de prisão. Na sequência, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão no imóvel e apreenderam um aparelho celular. O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy.