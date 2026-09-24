Engavetamento complica trânsito na Terceira Ponte, sentido Vitória

Um engavetamento envolvendo quatro veículos complica o trânsito na Terceira Ponte, no sentido Vitória, na manhã desta quinta-feira (24). Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.





A ocorrência aconteceu por volta das 7h10. Uma ambulância esteve no local para atender possíveis feridos.





A Ceturb-ES foi procurada para informar detalhes sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.





Com informações de Juirana Nobres, do g1 ES.