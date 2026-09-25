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Confeitaria da tia de Anitta teve aumento de procura em 900% após elogio no Domingão

Negócio familiar funciona desde 2015 dentro da casa de Marília Macedo, irmã da mãe da artista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 10:38

Marília Macedo, irmã da mãe de Anitta (à dir.)
Marília Macedo, irmã da mãe de Anitta (à dir.) Reprodução Instagram Marília Macedo / FolhaPress
A tia da Anitta, Marília Macedo, 54, teve uma surpresa quando a cantora elogiou sua confeitaria durante o Domingão do Hulk, no último domingo (20). A cantora comentou que gostaria de fazer uma propaganda dizendo aos telespectadores que, no seu próximo aniversário, era para comprar o bolo e os doces da parente dela, compartilhando o nome da conta do Instagram do negócio, Doçuras & Gostosuras.
Segundo o filho de Marília, João Vinicius Macedo, 24, em entrevista ao site Empresas & Negócios, a confeitaria teve um aumento de 900% na procura em um único dia, com mais de cem pessoas entrando em contato com eles. O negócio foi aberto em 2015 e funciona dentro da própria cozinha de Marília.
Na segunda-feira (21), dia seguinte à exibição do programa, foram fechadas mais de dez encomendas para a semana e para o futuro, representando um aumento de 20% a 30% nos pedidos no mês de setembro.
Nas redes sociais da confeitaria, Marília também publicou um vídeo agradecendo a "publi" feita pela sobrinha e pelo carinho que recebeu dos fãs da artista. Ela também comentou sobre a relação que tem com Anitta.
"Esse momento [da menção durante o programa] foi a hora certa, e ela [Anitta] sabe disso. Agora que o João está administrando e meu marido também está ajudando. Se fosse um tempo atrás, a gente não estaria aproveitando quanto agora", disse.
"Vocês conhecem a pessoa, quando ela gosta, ela realmente gosta", comentou, referindo-se a Anitta. "Imagina se ela não gostasse, ela iria falar assim: 'Tia, não vende isso não, que é uma porcaria'", falou, brincando.
Marília comentou também que os funcionários e amigos da cantora pedem para que ela envie os doces que produz.

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