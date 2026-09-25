Confeitaria da tia de Anitta teve aumento de procura em 900% após elogio no Domingão

A tia da Anitta, Marília Macedo, 54, teve uma surpresa quando a cantora elogiou sua confeitaria durante o Domingão do Hulk, no último domingo (20). A cantora comentou que gostaria de fazer uma propaganda dizendo aos telespectadores que, no seu próximo aniversário, era para comprar o bolo e os doces da parente dela, compartilhando o nome da conta do Instagram do negócio, Doçuras & Gostosuras.

Segundo o filho de Marília, João Vinicius Macedo, 24, em entrevista ao site Empresas & Negócios, a confeitaria teve um aumento de 900% na procura em um único dia, com mais de cem pessoas entrando em contato com eles. O negócio foi aberto em 2015 e funciona dentro da própria cozinha de Marília.

Na segunda-feira (21), dia seguinte à exibição do programa, foram fechadas mais de dez encomendas para a semana e para o futuro, representando um aumento de 20% a 30% nos pedidos no mês de setembro.

Nas redes sociais da confeitaria, Marília também publicou um vídeo agradecendo a "publi" feita pela sobrinha e pelo carinho que recebeu dos fãs da artista. Ela também comentou sobre a relação que tem com Anitta.

"Esse momento [da menção durante o programa] foi a hora certa, e ela [Anitta] sabe disso. Agora que o João está administrando e meu marido também está ajudando. Se fosse um tempo atrás, a gente não estaria aproveitando quanto agora", disse.

"Vocês conhecem a pessoa, quando ela gosta, ela realmente gosta", comentou, referindo-se a Anitta. "Imagina se ela não gostasse, ela iria falar assim: 'Tia, não vende isso não, que é uma porcaria'", falou, brincando.