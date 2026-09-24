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Auxílio de câmeras

Foragida capturada em Vila Velha marca 900 prisões por reconhecimento facial no ES

Margarida Floriano da Silva, de 35 anos, foi identificada por câmeras no Terminal de Itaparica; tecnologia já ajudou a localizar 901 pessoas com mandados de prisão desde junho de 2025

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 13:58

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

24 set 2026 às 13:58
Margarida Floriano da Silva foi a prisão de número 900 por reconhceimento facial
Margarida Floriano da Silva foi a prisão de número 900 por reconhecimento facial Crédito: Divulgação | Sesp

Uma mulher de 35 anos, condenada por lesão corporal, roubo e furto qualificado, foi presa após ser identificada por câmeras com tecnologia de reconhecimento facial no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, na última terça-feira (22). A captura marcou a 900ª prisão realizada com auxílio da ferramenta no Espírito Santo desde o início da operação do Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR), em junho de 2025.


Identificada como Margarida Floriano da Silva, a mulher tinha um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de São Mateus. Segundo o NIR, ela foi flagrada pelas câmeras circulando pela área do terminal e as equipes acionaram policiais militares que atuavam na Operação Terminal Seguro.


Após a abordagem e a confirmação da identidade, Margarida foi levada para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde o mandado foi cumprido. Em seguida, ela foi encaminhada ao sistema prisional.

901 prisões


O balanço mais recente do NIR, integrado ao Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), aponta que o reconhecimento facial já auxiliou na detenção de 901 pessoas com mandados de prisão em aberto.


A Polícia Militar foi responsável por 611 das capturas. O Sistema Eletrônico de Informações (SEI/SUPIC) aparece em seguida, com 186. As Guardas Municipais também participaram das ações: Vitória registrou 73 detenções, Vila Velha, 16; Cariacica, 13; e Serra e São Mateus, uma cada.


Entre os principais crimes relacionados às prisões estão tráfico de drogas, com 186 casos; roubo, com 171; homicídio, com 103; estupro, com 36; e furto, com 49. O levantamento também registra 239 detenções relacionadas a pensão alimentícia.


Segundo o NIR, a tecnologia é utilizada para identificar, a partir das imagens das câmeras de monitoramento, pessoas que possuem mandados de prisão em aberto. Após a identificação, as informações são verificadas pelas equipes de segurança antes da abordagem.

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