Foragida capturada em Vila Velha marca 900 prisões por reconhecimento facial no ES

Uma mulher de 35 anos, condenada por lesão corporal, roubo e furto qualificado, foi presa após ser identificada por câmeras com tecnologia de reconhecimento facial no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, na última terça-feira (22). A captura marcou a 900ª prisão realizada com auxílio da ferramenta no Espírito Santo desde o início da operação do Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR), em junho de 2025.





Identificada como Margarida Floriano da Silva, a mulher tinha um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de São Mateus. Segundo o NIR, ela foi flagrada pelas câmeras circulando pela área do terminal e as equipes acionaram policiais militares que atuavam na Operação Terminal Seguro.





Após a abordagem e a confirmação da identidade, Margarida foi levada para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde o mandado foi cumprido. Em seguida, ela foi encaminhada ao sistema prisional.