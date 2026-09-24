Foragida capturada em Vila Velha marca 900 prisões por reconhecimento facial no ES

Uma mulher de 35 anos, condenada por lesão corporal, roubo e furto qualificado, foi presa após ser identificada por câmeras com tecnologia de reconhecimento facial no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, na última terça-feira (22). A captura marcou a 900ª prisão realizada com auxílio da ferramenta no Espírito Santo desde o início da operação do Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR), em junho de 2025.
Identificada como Margarida Floriano da Silva, a mulher tinha um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de São Mateus. Segundo o NIR, ela foi flagrada pelas câmeras circulando pela área do terminal e as equipes acionaram policiais militares que atuavam na Operação Terminal Seguro.
Após a abordagem e a confirmação da identidade, Margarida foi levada para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde o mandado foi cumprido. Em seguida, ela foi encaminhada ao sistema prisional.
O balanço mais recente do NIR, integrado ao Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), aponta que o reconhecimento facial já auxiliou na detenção de 901 pessoas com mandados de prisão em aberto.
A Polícia Militar foi responsável por 611 das capturas. O Sistema Eletrônico de Informações (SEI/SUPIC) aparece em seguida, com 186. As Guardas Municipais também participaram das ações: Vitória registrou 73 detenções, Vila Velha, 16; Cariacica, 13; e Serra e São Mateus, uma cada.
Entre os principais crimes relacionados às prisões estão tráfico de drogas, com 186 casos; roubo, com 171; homicídio, com 103; estupro, com 36; e furto, com 49. O levantamento também registra 239 detenções relacionadas a pensão alimentícia.
Segundo o NIR, a tecnologia é utilizada para identificar, a partir das imagens das câmeras de monitoramento, pessoas que possuem mandados de prisão em aberto. Após a identificação, as informações são verificadas pelas equipes de segurança antes da abordagem.