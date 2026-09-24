EF-118: concessão de ferrovia que liga Vitória ao Rio deve sair após as eleições

A EF-118 está dentro desse pacote de concessões. “Quem ganhar a concessão terá sete anos para construir o primeiro trecho, ligando Santa Leopoldina (ES) a São João da Barra (RJ)”, explica Santoro.





Segundo o ministro dos Transportes, a empresa que ganhar a licitação para a EF-118 poderá começar a operação antes da conclusão de toda a ferrovia. “Ela poderá entregar trechos e começar a operá-los, enquanto segue construindo. O primeiro deles vai de Santa Leopoldina até Anchieta”, cita Santoro.



O trecho entre Santa Leopoldina e Anchieta tem cerca de 80 km. A ferrovia chegou a ser prevista como uma obra a ser realizada pela Vale, mas foi incorporada ao escopo da nova concessão da EF-118.



A concessão também inclui a extensão da ferrovia entre o Porto do Açu, em São João da Barra, e a região de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. “A concessão é para tudo. A primeira etapa (Santa Leopoldina até Porto do Açu) tem projeto executivo pronto, com sete anos para entregar a obra. A segunda parte só viria depois”, complementa George Santoro.



O ministro acredita, no entanto, que o primeiro trecho possa ser concluído antes dos sete anos. “Usamos no modelo de concessão das ferrovias a mesma estratégia atual das rodovias, oferecendo incentivos para que a empresa entregue os trechos antes.” O mecanismo prevê um bônus de 0,5% a 1% em acréscimo tarifário para etapas concluídas entre seis e 12 meses antes do prazo previsto.