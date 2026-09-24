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Crime

Adestrador é preso em flagrante por maus-tratos contra cães em Guarapari

Animais foram encontrados em baias úmidas e sem espaço seco adequado; fiscalização também apreendeu produtos veterinários vencidos

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 11:25

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

24 set 2026 às 11:25

Um adestrador de cães, de 53 anos, foi preso em flagrante por maus-tratos contra animais no bairro Jabaraí, em Guarapari, na última quarta-feira (23). Segundo a Polícia Civiloito cachorros foram encontrados em condições inadequadas de abrigo e alimentação, além de medicamentos e produtos veterinários vencidos.


A fiscalização começou após uma denúncia encaminhada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Guarapari sobre um imóvel onde haveria um animal em situação de maus-tratos. No primeiro endereço, no bairro Kubitschek, os profissionais não encontraram sinais de irregularidades.


Durante as buscas, a equipe recebeu a informação de que o cão havia sido levado para outro imóvel, no bairro Jabaraí, onde funcionava um hotel para animais e um espaço de adestramento. Os agentes foram até o local para verificar as condições.


"O médico-veterinário que acompanhava a fiscalização constatou condições inadequadas para a manutenção dos animais. Os cães estavam em baias úmidas, sem espaço seco adequado para proteção das condições climáticas. Também foram encontrados medicamentos e produtos de uso animal com prazo de validade vencido", afirmou o delegado Rodrigo Peçanha, titular da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari.


No imóvel havia cerca de oito cães e apenas metade de um saco de ração de 60 quilos disponível para alimentar os animais. Segundo a avaliação do médico-veterinário que acompanhou a fiscalização, os cães apresentavam comportamento agressivo, considerado compatível com uma situação de forte estresse.


"O animal que havia sido retirado do primeiro endereço foi resgatado pelo CCZ para receber os cuidados necessários, após avaliação veterinária indicar a necessidade de atenção especial. Os outros sete cães permaneceram sob a responsabilidade de uma familiar do preso, após a assinatura de um termo de ajuste de conduta com os integrantes da Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal", disse o delegado.


O responsável pelo local foi preso em flagrante por maus-tratos e encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari. Em seguida, foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município. 

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