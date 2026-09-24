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Foi preso

Homem agride esposa após achar que buquê enviado à filha era para a mulher em Cariacica

Segundo a vítima, o companheiro apresentava comportamento agressivo e ciumento havia dois dias. A Polícia Civil realizou a prisão em flagrante do suspeito

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 11:24

Rafaela Gomes

Rafaela Gomes

Publicado em 

24 set 2026 às 11:24
4ª Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica
A ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia Regional de Cariacica, local em que o homem foi autuado em flagrante Ricardo Medeiros

Uma mulher de 39 anos, moradora de Cariacica, acionou a Polícia Militar (PM) após relatar ter sido agredida pelo marido, também de 39 anos, dentro de casa, no bairro Porto Novo. Segundo a vítima, o homem a agrediu com socos, pontapés e golpes de cabo de vassoura, na frente da filha, que  presenciou a agressão. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (24) e, conforme o relato registrado pela polícia, teria sido motivado por ciúmes.


De acordo com o relato da vítima à PM, um colega de escola da filha enviou um buquê de flores para a residência da família. O marido teria acreditado que o presente era destinado à esposa e, segundo a mulher, ficou alterado e a agrediu. Sob efeito de bebida alcoólica, durante o ataque de ciúmes o acusado também danificou móveis e eletrônicos da casa. Entre eles, uma televisão, um guarda-roupas e o celular da esposa.


Em depoimento, o homem alegou que a discussão iniciou por ele “achar ruim” a filha da vítima sair de casa enquanto eles dormiam e negou as agressões. Ele ainda afirmou que a esposa teria quebrado uma vassoura em sua cabeça.


Com apoio de PMs, a vítima foi encaminhada ao Pronto Atendimento do Bairro Alto Laje para receber cuidados médicos. Já o suspeito, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria, ameaça e dano. Em seguida, ele foi conduzido para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica e encaminhado ao sistema prisional, onde está preso até o momento. 


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.

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