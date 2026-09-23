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Atirador fugiu

Mulher liga para o marido e escuta ele ser morto a tiros em Vila Velha

Segundo a Polícia Militar, homem de 32 anos estava com um amigo no local quando foi atingido pelos disparos; suspeito fugiu de moto

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 10:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2026 às 10:59
Charles Moura Santos
Charles Moura Santos Reprodução

Um homem de 32 anos foi morto a tiros na noite de terça-feira (22), no bairro Aribiri, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a esposa de Charles Moura Santos relatou que ele estava com um amigo na laje da casa e que, no momento do crime, ela estava dentro da residência, no andar de baixo. Ela contou aos militares que tentou ligar para o companheiro por volta das 19h25 e ouviu diversos disparos vindos da laje.


Em seguida, de acordo com o relato, o autor dos disparos desceu do local usando um capacete, que escondia o rosto, e fugiu em uma motocicleta Honda de cores preta e cinza.


No local do crime, a mulher, que relatou aos PMs que Charles seria chefe do tráfico no bairro, disse que havia um carregador de pistola no guarda-roupas do marido. O objeto foi entregue aos militares e estava sem munição.


Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Charles tinha passagens pelo sistema prisional desde 2016 por roubo, crime relacionado a arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Ainda conforme a secretaria, ele recebeu alvará de soltura em fevereiro deste ano.


A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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