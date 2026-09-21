Rio Branco confirma segunda edição da sua corrida de rua para 2027

A primeira edição da Corrida do Rio Branco terminou com um resultado que animou o clube. Realizado no dia 13 de setembro, na Praia de Camburi, em Vitória, o evento reuniu 1.800 inscritos e contou com 23 marcas parceiras. Diante da resposta positiva, a SAF do Rio Branco-ES já confirmou a realização de uma segunda edição em 2027.





O balanço da primeira edição animou o Rio Branco-ES. As inscrições se esgotaram mais de um mês antes da realização da prova, que também teve apoio de grupos de corrida, influenciadores, imprensa e da torcida do clube.





"O balanço é muito positivo. O evento superou as expectativas em diversos aspectos: foram 1.800 inscritos, 23 marcas parceiras e as inscrições se esgotaram mais de um mês antes da realização. Tivemos também um forte apoio da imprensa, dos grupos de corrida, dos influenciadores e, principalmente, da nossa torcida, que abraçou o projeto", afirmou Roger Bongiovani, Head de Novos Negócios da SAF do Rio Branco.





A procura, segundo o dirigente, indicava que o evento poderia ter recebido mais participantes já na estreia. O clube, porém, preferiu manter o limite estabelecido e concentrar esforços na qualidade da experiência oferecida aos corredores.





"Inclusive, percebemos que havia demanda para crescer ainda mais já nesta edição, mas optamos por priorizar a qualidade da experiência e a entrega aos participantes. Foi uma decisão estratégica, pensando em construir uma base sólida para fazer um evento ainda maior em 2027."