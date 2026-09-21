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Rio Branco confirma segunda edição da sua corrida de rua para 2027

Evento reuniu 1.800 participantes na Praia de Camburi e teve inscrições esgotadas mais de um mês antes da realização

Publicado em 21 de Setembro de 2026 às 11:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2026 às 11:43
Corrida de rua do Rio Branco
Corrida de rua do Rio Branco Rio Branco SAF

A primeira edição da Corrida do Rio Branco terminou com um resultado que animou o clube. Realizado no dia 13 de setembro, na Praia de Camburi, em Vitória, o evento reuniu 1.800 inscritos e contou com 23 marcas parceiras. Diante da resposta positiva, a SAF do Rio Branco-ES já confirmou a realização de uma segunda edição em 2027.


O balanço da primeira edição animou o Rio Branco-ES. As inscrições se esgotaram mais de um mês antes da realização da prova, que também teve apoio de grupos de corrida, influenciadores, imprensa e da torcida do clube.


"O balanço é muito positivo. O evento superou as expectativas em diversos aspectos: foram 1.800 inscritos, 23 marcas parceiras e as inscrições se esgotaram mais de um mês antes da realização. Tivemos também um forte apoio da imprensa, dos grupos de corrida, dos influenciadores e, principalmente, da nossa torcida, que abraçou o projeto", afirmou Roger Bongiovani, Head de Novos Negócios da SAF do Rio Branco.


A procura, segundo o dirigente, indicava que o evento poderia ter recebido mais participantes já na estreia. O clube, porém, preferiu manter o limite estabelecido e concentrar esforços na qualidade da experiência oferecida aos corredores.


"Inclusive, percebemos que havia demanda para crescer ainda mais já nesta edição, mas optamos por priorizar a qualidade da experiência e a entrega aos participantes. Foi uma decisão estratégica, pensando em construir uma base sólida para fazer um evento ainda maior em 2027."

Corrida de rua do Rio Branco
Corrida de rua do Rio Branco Rio Branco SAF

Segunda edição já está no planejamento


O retorno positivo da estreia já garantiu a continuidade da corrida. Segundo Bongiovani, o planejamento para a edição de 2027 começou e a intenção é ampliar o evento, tanto no número de participantes quanto nas experiências oferecidas ao público.


A definição da data ainda está em estudo e pode ser influenciada pelo novo calendário do futebol capixaba. A partir de 2027, o Campeonato Capixaba será disputado no primeiro semestre, enquanto a Copa Espírito Santo passará para o segundo.


Com essa nova distribuição, o Rio Branco avalia realizar a corrida antes de setembro, aproveitando uma janela entre as duas principais competições estaduais.


"Sim. Inclusive, já começamos o planejamento da edição de 2027. A ideia é fazer um evento ainda maior, com mais participantes e novas experiências. Com a mudança no calendário do futebol, estamos avaliando a possibilidade de realizar a corrida antes de setembro, em uma janela entre o Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo."


A data, porém, ainda não foi definida. O objetivo do clube é fazer com que a prova deixe de ser apenas uma iniciativa pontual e passe a integrar de maneira permanente o calendário do Rio Branco-ES.


"A definição da data ainda está em estudo, mas o objetivo é consolidar a corrida no calendário do Rio Branco e fazer dela um evento cada vez maior."

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