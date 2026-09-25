Operação mira tráfico e crimes violentos em cidades do litoral Sul do ES

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (25), a Operação Litorânea para combater o tráfico de drogas e crimes violentos na Região Sul do Espírito Santo. A ação cumpre 11 mandados de busca e apreensão e dois de prisão nos municípios de Anchieta, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy.





Segundo a corporação, o objetivo é prender pessoas investigadas e reunir provas relacionadas ao tráfico de drogas e a crimes violentos praticados na região.





A Operação Litorânea faz parte da Operação Cerco Integrado, uma mobilização coordenada pela Delegacia-Geral da Polícia Civil que reúne unidades de diferentes regiões do Estado em ações simultâneas contra a criminalidade.





A operação reúne policiais das delegacias de Piúma, Marataízes e Presidente Kennedy, além de agentes da 9ª e da 10ª Delegacias Regionais e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).





A ação também conta com o apoio da Polícia Militar, Polícia Penal, Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTaer) e das Guardas Civis Municipais de Itapemirim e Presidente Kennedy.