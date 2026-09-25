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"Litorânea"

Operação mira tráfico e crimes violentos em cidades do litoral Sul do ES

Ação cumpre 11 mandados de busca e apreensão e dois de prisão em Anchieta, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 07:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2026 às 07:35

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (25), a Operação Litorânea para combater o tráfico de drogas e crimes violentos na Região Sul do Espírito Santo. A ação cumpre 11 mandados de busca e apreensão e dois de prisão nos municípios de Anchieta, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy


Segundo a corporação, o objetivo é prender pessoas investigadas e reunir provas relacionadas ao tráfico de drogas e a crimes violentos praticados na região.


A Operação Litorânea faz parte da Operação Cerco Integrado, uma mobilização coordenada pela Delegacia-Geral da Polícia Civil que reúne unidades de diferentes regiões do Estado em ações simultâneas contra a criminalidade.


 A operação reúne policiais das delegacias de Piúma, Marataízes e Presidente Kennedy, além de agentes da 9ª e da 10ª Delegacias Regionais e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).


A ação também conta com o apoio da Polícia Militar, Polícia Penal, Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTaer) e das Guardas Civis Municipais de Itapemirim e Presidente Kennedy.

Operação no Norte do ES

Além das cidades do Sul, equipes da Polícia Civil também realizam ações nesta sexta-feira na Região Norte do Espírito Santo.


Em Linhares, policiais da 16ª Delegacia Regional cumprem três mandados de prisão e oito de busca e apreensão. Segundo a corporação, o trabalho busca prender suspeitos e reunir provas contra investigados por homicídios e tráfico de drogas.


Em Aracruz, são cumpridos três mandados de prisão temporária, nove de busca e apreensão e um mandado de internação de adolescente. A operação envolve policiais da 13ª Delegacia Regional e do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT-Norte).

Prisões no Noroeste

Na quinta-feira (24), a Polícia Civil realizou outra etapa da Cerco Integrado na Região Noroeste, por meio da Operação Nexus.


A ação ocorreu em municípios como Pinheiros, Nova Venécia, Colatina, Baixo Guandu, São Domingos, Mantenópolis e Barra de São Francisco, além de Ipatinga, em Minas Gerais.


Ao todo, 21 pessoas foram presas ou apreendidas. Segundo a Polícia Civil, foram 14 prisões por mandado, cinco prisões em flagrante e duas apreensões de adolescentes.


Também foram apreendidas porções de maconha, crack e cocaína, além de um revólver calibre .32, 21 munições de calibres .32 e .38, balanças de precisão e materiais utilizados para fracionamento e embalagem de drogas.


De acordo com a Polícia Civil, entre janeiro e agosto deste ano foram realizadas 10.873 ações policiais operacionais em todo o Espírito Santo. No mesmo período de 2025, foram 9.648 ações.


O número representa um aumento de 1.225 operações, ou 12,7%, segundo a corporação.

Para o delegado-geral da Polícia Civil, Jordano Bruno, a estratégia busca ampliar o uso de inteligência, investigação e tecnologia para atingir estruturas criminosas.


Segundo a Polícia Civil, as operações são resultado de investigações e planejamento operacional, com cumprimento de ordens judiciais expedidas pela Justiça. 

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