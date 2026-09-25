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Acertou a quina

Aposta de Cariacica bate "na trave" e leva quase R$ 20 mil na Mega-Sena

Publicado em

25 set 2026 às 06:24

Uma aposta feita em Jardim América, Cariacica, acertou a quina da Mega-Sena e vai receber R$ 19.736,75. O prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.


Os números sorteados foram: 05 - 09 - 11- 17 - 18 - 38.


Outras 85 apostas também acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 19.736,75 cada.


5.065 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 552,38 cada.


O próximo concurso acontece domingo (27), às 11h. As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (26), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Foi preso

Homem foge por telhados durante duas horas para escapar da polícia em Vila Velha

Publicado em 24/09/2026 às 17:45
Delegacia de Policia, Glória, Vila Velha
Homem foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha Ricardo Medeiros

Um homem de 26 anos, suspeito de descumprir uma medida protetiva de urgência, foi preso na manhã desta quinta-feira (24), em Vila Velha. Ao perceber a chegada da Polícia Civil, que cumpria um mandado de prisão, ele fugiu pelos telhados de imóveis do bairro Cristóvão Colombo e entrou em diferentes residências sem autorização.


O mandado foi expedido pela 9ª Vara Criminal de Vila Velha após o descumprimento de uma medida protetiva no âmbito de um processo relacionado à Lei Maria da Penha.


Durante as buscas, que duraram cerca de duas horas, o suspeito foi visto novamente correndo por uma das ruas do bairro. Ele entrou no quintal de uma residência, onde caiu do telhado e acabou sendo contido pelo proprietário do imóvel, que acionou a Polícia Militar.


Quando os militares chegaram, o homem já estava contido pelo morador e foi algemado pelos policiais civis. Ele apresentava lesões no pé e no joelho e relatou ter se machucado durante as quedas na tentativa de fuga. 


O suspeito foi encaminhado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Após a alta, foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e permanece à disposição da Justiça.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Resgate

Ciclista fica ferido em acidente na Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte

Publicado em 24/09/2026 às 15:48

Um ciclista ficou ferido após ser atingido por uma bicicleta elétrica na Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte, na tarde desta quinta-feira (24). Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), a vítima estava em uma bicicleta convencional quando foi atingida por outro ciclista, que conduzia o veículo elétrico. 


Com o impacto, a vitima perdeu momentaneamente a consciência, mas se recuperou rapidamente, conforme a Ceturb-ES. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate e levou o ciclista até uma das pistas da ponte, onde uma ambulância da empresa gestora da via fez o transporte até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.


Segundo os bombeiros, o ciclista apresentava ferimentos pelo corpo, mas estava lúcido durante o atendimento. Uma pista da ponte e a Linha Verde ficaram interditadas para o resgate, mas foram liberadas às 14h20.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Colisão lateral

Motociclista morre em acidente com carreta na BR 262 em Muniz Freire

Publicado em 24/09/2026 às 13:37
Motociclista fica gravemente ferido em acidente na BR 262
Motociclista colidiu com a lateral de uma carteta na BR 262, em Muniz Freire Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motociclista de 62 anos, identificado como Esmael Ferreira Lucas, morreu após bater na lateral de uma carreta na tarde desta quarta-feira (23), no km 144 da  BR 262, em Muniz Freire, na Região do Caparaó, no Espírito Santo.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 16h, na localidade de Batatinha. A motocicleta seguia no sentido contrário ao da carreta quando atingiu a lateral do veículo.


Esmael foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da região e, posteriormente, transferido para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a unidade, ele morreu ainda na quarta-feira.


Familiares informaram que Esmael era morador de Ibatiba. O caminhoneiro permaneceu no local após o acidente. De acordo com a PRF, não houve interdição da rodovia.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Impacto no trânsito

Serafim Derenzi terá bloqueio total no sábado (26) para Corrida do Procon em Vitória

Publicado em 24/09/2026 às 10:38
Na última edição, cerca de 2 mil pessoas participaram da Corrida Procon Divulgação

As ruas de Vitória vão sofrer interferências no trânsito na tarde de sábado (26). Em comemoração ao aniversário de 49 anos do bairro São Pedro, será realizada a 7ª edição da Corrida do Procon, com um trajeto de seis quilômetros. Para facilitar a passagem dos atletas, a Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro São Cristóvão, até o cruzamento com a Rua Ozias Sarmento Rodrigues, nas proximidades da pedreira, em Joana D´arc, será bloqueada por 20 minutos, a partir da largada às 16h, segundo a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória (Semsu).


Os condutores que precisarem ir para Maruípe ou para Santo Antônio neste período, devem seguir pelo Centro da cidade, pois a via ficará bloqueada nos dois sentidos. Ela será liberada para o fluxo de veículos à medida que os corredores forem avançando pelo percurso. A previsão é que até as 17h o trânsito volte à normalidade. 


No trecho entre a pedreira de Joana D´arc até a altura da Rua Natalino de Freitas Neves, em São Pedro, o fluxo de veículos da Serafim Derenzi ficará livre apenas no sentido Santo Antônio-Maruípe, até as 17 horas.

Confira os trechos que terão o tráfego suspenso

  • Rua da feira

  • Rua da Independência

  • parte da Avenida Beira-Mar


Durante o evento, equipes da Guarda de Vitória estarão orientando os condutores e darão vazão ao volume de veículos. A corporação orienta que todos respeitem os limites de velocidade e a sinalização para garantir a segurança viária ao longo dos 6 quilômetros da corrida. 
Confira os bairros do percurso da corrida

  • São Cristóvão

  • Santa Martha

  • Joana D´arc

  • Resistência

  • Nova Palestina

  • Conquista

  • Santo André 

  • Redenção 

  • São Pedro


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.

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Rafaela Gomes

Residente / [email protected]
Rafaela Gomes
Transtorno

Caminhonete derruba poste e deixa imóveis sem energia em Atílio Vivácqua

Publicado em 24/09/2026 às 10:03
Poste é derrubado por carro em acidente em Atílio Vivácqua
Poste foi derrubado por carro em acidente em Atílio Vivácqua Crédito: Leitor | A Gazeta


Uma caminhonete derrubou um poste no começo da manhã desta quinta-feira (24), no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Com a queda da estrutura, moradores ficaram sem energia elétrica.


Segundo moradores, a rua ficou interditada e os fios chegaram a pegar fogo após o rompimento. A EDP informou que a rede elétrica foi restabelecida depois da troca do poste.


A reportagem procurou a Polícia Militar para saber as circunstâncias do acidente e se houve feridos, mas não teve retorno até a publicação.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Tristeza

Morre 2ª vítima de acidente entre carro e caminhão na BR 101 em Sooretama

Publicado em 24/09/2026 às 09:45
Acidente aconteceu na manhã de quarta-feira (23)
Delon Ferreira Celestino, de 57 anos, conduzia um Volkswagen Parati; no carro com ele estava Rosilândia Rodrigues, de 53, que morreu no local Fotos enviadas por familiares | Montagem A Gazeta

Morreu na quarta-feira (23), no Hospital Rio Doce, em Linhares, a segunda vítima do acidente entre um carro e um caminhão na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Delon Ferreira Celestino, de 57 anos, conduzia um Volkswagen Parati e havia sido socorrido em estado grave. A morte foi confirmada pela família.


No carro também estavam Rosilândia Rodrigues, de 53 anos, que ficou presa às ferragens e morreu no local, e outra pessoa, que foi socorrida com ferimentos graves. Até a publicação, não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF)o Volkswagen Parati teria invadido a contramão e batido de frente com o caminhão, que seguia no sentido contrário. Os dois homens que estavam no caminhão ficaram feridos e foram levados para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.


A PRF informou que as causas do acidente ainda serão investigadas. Entre as possibilidades apuradas estão uma ultrapassagem indevida ou um eventual mal-estar do motorista do carro, que poderia ter provocado a perda do controle da direção. As circunstâncias são investigadas pela Polícia Civil.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Motorista morre após colisão entre dois caminhões na BR 101 em Sooretama

Publicado em 24/09/2026 às 09:11
Colisão aconteceu no km 116 da rodovia
Motorista ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motorista morreu e outro ficou ferido após uma colisão entre dois caminhões na madrugada desta quinta-feira (24), no km 116 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 2h10. 


Equipes de resgate e emergência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), Corpo de BombeirosEcovias Capixaba e Polícia Científica foram acionadas para atender a ocorrência. 


Um dos motoristas ficou preso às ferragens e teve a morte confirmada ainda no local pelo médico da equipe de resgate. O condutor do segundo caminhão recebeu os primeiros atendimentos no local. Não há informações sobre o estado de saúde dele.


Devido à gravidade do acidente e aos trabalhos de desencarceramento e perícia, a rodovia ficou totalmente interditada das 2h10 às 5h30. Depois, o tráfego foi parcialmente liberado no sistema de Pare e Siga.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito lento

Engavetamento complica trânsito na Terceira Ponte, sentido Vitória

Publicado em 24/09/2026 às 08:22
Acidente complica trânsito na Terceira Ponte no sentido Vitória
Acidente complica trânsito na Terceira Ponte no sentido Vitória Ceturb-ES

Um engavetamento envolvendo cinco veículos complicou o trânsito na Terceira Ponte, no sentido Vitória, na manhã desta quinta-feira (24). Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.


A ocorrência aconteceu por volta das 7h10. Uma ambulância esteve no local para atender possíveis feridos. A Ceturb-ES informou que a pista foi liberada por volta das 8h15.


Com informações de Juirana Nobres, do g1 ES.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Colisão

Acidente entre carro e ônibus do Transcol deixa dois feridos na Serra

Publicado em 23/09/2026 às 20:26
Carro se envolveu em acidente com ônibus do Sistema Transcol na Serra Leitor A Gazeta

Um acidente entre um carro e um ônibus do Sistema Transcol, na Av. Manoel Coronel Nunes, na Serra, deixou duas pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (23). O coletivo estava vazio e saía da garagem quando aconteceu a colisão.


O motorista e a passageira do carro, de 41 e 43 anos, ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU. Os dois foram levados ao Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município. O motorista do ônibus não se feriu, conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, junto à Polícia Militar.


Os dois condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Os veículos também estavam com licenciamento em dia. No entanto, o carro foi guinchado porque interditava parcialmente a via e não havia ninguém no local para retirá-lo.


Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados à Ceturb-ES e à Polícia Militar. A Polícia Civil e o Departamento de Operações de Trânsito (DOT) também foram procurados e informaram que não atenderam à ocorrência.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Trânsito

Carreta derruba poste e deixa imóveis sem energia em Cachoeiro

Publicado em 23/09/2026 às 15:53
Poste é atingido por carreta e deixa moradores sem energia em Cachoeiro
Poste é atingido por carreta e deixa moradores sem energia em Cachoeiro Redes Sociais

Uma carreta derrubou um poste no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santona manhã desta quarta-feira (23). Segundo a EDP, a estrutura danificada está localizada na Rua João Valdino e será substituída. Por segurança, cerca de 38 imóveis estão sem energia até a conclusão do serviço.   

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes

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