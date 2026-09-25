Os 70 anos da 1ª parceria entre Tom Jobim e Vinicius de Moraes que mudou a MPB e rendeu até Oscar

"Como diplomata, ele circulava pela Europa e tinha redes [de contatos]. Ele fazia a parte mais difícil: o trabalho de um empresário que conseguia abrir portas e viabilizar um projeto", afirma Carvalho. "Quando ele procurou alguém para fazer a música de Orfeu, ele estava contratando. E não digo isso diminuindo o talento dos dois. É o contrário. Porque talento não se organiza sozinho e movimento artístico nenhum nasce sem estratégia de gestão."