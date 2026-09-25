Zé Neto & Cristiano, Elaine Augusta e 19° Manguinhos Gourmet agitam final de semana no ES

Já para quem gosta de música brasileira, o Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, terá uma atração especial neste fim de semana. Como parte da 20ª Primavera dos Museus, o espaço recebe, no sábado (26), o show “Canções do Brasil”, com o cantor Ayrton Montarroyos, vice-campeão do The Voice Brasil, e o violonista João Camarero.



A apresentação gratuita começa às 15h30 e propõe uma viagem pela música popular brasileira, passando por samba-canção, bolero e outras canções marcadas pelo forte apelo melódico.



O festival gastronômico mais tradicional da Serra, a 19ª edição do Manguinhos Gourmet, chega à sua reta final entre 24 e 27 de setembro. Nesses dias, o balneário se transforma em uma grande vitrine de sabores, com pratos e sobremesas criados especialmente para o período do evento, além da participação de 10 restaurantes e confeitarias.



Além da comida, o evento também conta com um show gratuito do grupo de samba Casuarina, que se apresenta na sexta-feira (25), às 22h, no Campo de Futebol de Manguinhos.



