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Agenda Cultural

Zé Neto & Cristiano, Elaine Augusta e 19° Manguinhos Gourmet agitam final de semana no ES

Fim de semana vai contar com atrações para todos os gostos em diferentes lugares do Espírito Santo
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 07:00

De shows de sertanejo, MPB e festivais, o ES está reunindo eventos para todos os gostos neste fim de semana
De shows de sertanejo, MPB e festivais, o ES está reunindo eventos para todos os gostos neste fim de semana Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress; Reprodução Instagram @rionegroesolimoes / @casuarinaoficial
Depois de uma semana agitada de trabalho, seu fim de semana merece uma programação diferente para curtir. HZ reuniu as principais atrações que vão acontecer entre sexta-feira (25) e domingo (27), mostrando que o nosso Espírito Santo tem uma programação recheada de exposições, música ao vivo, festas tradicionais, casas de shows e muito mais. 

Desde quinta-feira (24) até domingo (27), acontece a Expo Guaçuí 2026. A tradicional festa, realizada no sul do Estado, terá shows de grandes nomes da música nacional, como Zé Neto & Cristiano (27), Rionegro & Solimões (26) e Ícaro & Gilmar (24). O evento terá entrada gratuita todos os dias no Loteamento Gregório Gil Trigo. Além dos shows, a programação inclui concurso leiteiro, parque de diversões, apresentações de bandas e DJs.
Confira a programação completa do fim de semana clicando em "Ver agenda"
Já para quem gosta de música brasileira, o Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, terá uma atração especial neste fim de semana. Como parte da 20ª Primavera dos Museus, o espaço recebe, no sábado (26), o show “Canções do Brasil”, com o cantor Ayrton Montarroyos, vice-campeão do The Voice Brasil, e o violonista João Camarero.

A apresentação gratuita começa às 15h30 e propõe uma viagem pela música popular brasileira, passando por samba-canção, bolero e outras canções marcadas pelo forte apelo melódico.

O festival gastronômico mais tradicional da Serra, a 19ª edição do Manguinhos Gourmet, chega à sua reta final entre 24 e 27 de setembro. Nesses dias, o balneário se transforma em uma grande vitrine de sabores, com pratos e sobremesas criados especialmente para o período do evento, além da participação de 10 restaurantes e confeitarias.

Além da comida, o evento também conta com um show gratuito do grupo de samba Casuarina, que se apresenta na sexta-feira (25), às 22h, no Campo de Futebol de Manguinhos.

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