Horóscopo semanal: previsões para os signos de 28 de setembro a 04 de outubro de 2026

Por outro lado, essa energia também poderá se manifestar por meio de conflitos, disputas de poder e dificuldade para aceitar limites ou contrariedades. Diante desse cenário, tome cuidado com atritos motivados pela necessidade de defender as próprias opiniões ou controlar os acontecimentos. Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.