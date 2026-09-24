ES proíbe propaganda de bets em equipamentos públicos; dependência faz busca por ajuda aumentar

O governo do Espírito Santo proibiu a publicidade de apostas de quota fixa, conhecidas como bets, em bens, serviços e atividades vinculados à administração pública estadual. O Decreto 6.507-R, publicado na última segunda-feira (21), alcança transportes públicos, unidades de conservação, instituições de ensino e equipamentos esportivos estaduais, além de estabelecer restrições a patrocínios e apoios a eventos relacionados a operadores de apostas.





Segundo o governo do Estado, o objetivo é impedir que serviços, equipamentos, marcas e símbolos estaduais sejam associados às apostas. A norma vale para administração direta e indireta, empresas estatais, fundações públicas de direito privado e serviços sociais autônomos, além de concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos estaduais.





Com isso, a publicidade de bets fica proibida em bens móveis e imóveis estaduais, ônibus, lanchas, pontos de ônibus, terminais rodoviários e aquaviários, unidades de conservação e bens utilizados no Sistema Transcol. A restrição também alcança veículos e equipamentos de empresas privadas regulados ou fiscalizados pela Ceturb-ES, pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) ou pelo Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES).





Bens públicos sob posse de terceiros por autorização, permissão ou concessão também estão sujeitos às regras. Nas instituições de ensino, a proibição vale para a rede pública estadual e para escolas privadas cuja autorização de funcionamento dependa da Secretaria de Estado da Educação (Sedu).





Estádios, quadras, ginásios e outros equipamentos esportivos administrados pelo Estado também ficam abrangidos. A regra não se aplica, nesse dispositivo, a equipamentos municipais ou privados. Há uma exceção para uniformes e vestuários de jogadores e integrantes de equipes técnicas, que poderão continuar exibindo referências publicitárias ou nomes de operadores de apostas.





Prestadores de serviços contratados pelo Estado, por outro lado, não poderão exibir propaganda de bets nos uniformes. A Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública também fica impedida de veicular publicidade da modalidade na radiodifusão pública estadual.